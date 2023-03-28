27 госкомпаний решили начать «выращивать» поставщиков из сектора МСП в 2023 году

27 госкомпаний решили начать «выращивать» поставщиков из сектора МСП в 2023 годуИнтерес к механизму повысился на фоне ухода западных подрядчиков
Госкомпании проявляют все больший интерес к инструменту выращивания своих поставщиков из числа малого и среднего бизнеса на фоне ухода с рынка иностранных игроков, рассказал «Ведомостям» представитель Корпорации МСП (КМСП). По его словам, 27 компаний с госучастием планируют утвердить программы по развитию подрядчиков в этом году. Крупнейшие из них – «Алроса», «Русгидро», «Транснефть», «Алмаз-Антей», «Россети» (полный перечень – во врезе).
Использование механизма выращивания стало возможно после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в прошлом году. Инструмент предполагает, что госкомпании могут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им финансовую, правовую, методическую поддержку. Кроме того, поправки позволили организациям заключать долгосрочные офсетные контракты по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). Такие договоры предусматривают, что поставщик инвестирует собственные или заемные средства в производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.