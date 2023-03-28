Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

27 госкомпаний решили начать «выращивать» поставщиков из сектора МСП в 2023 году

Интерес к механизму повысился на фоне ухода западных подрядчиков
Анастасия Бойко
Действующие нормы 223-ФЗ обязывают госкомпании закупать у поставщиков из сегмента МСП не менее 25% годового стоимостного объема договоров / Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпании проявляют все больший интерес к инструменту выращивания своих поставщиков из числа малого и среднего бизнеса на фоне ухода с рынка иностранных игроков, рассказал «Ведомостям» представитель Корпорации МСП (КМСП). По его словам, 27 компаний с госучастием планируют утвердить программы по развитию подрядчиков в этом году. Крупнейшие из них – «Алроса», «Русгидро», «Транснефть», «Алмаз-Антей», «Россети» (полный перечень – во врезе).

Использование механизма выращивания стало возможно после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в прошлом году. Инструмент предполагает, что госкомпании могут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им финансовую, правовую, методическую поддержку. Кроме того, поправки позволили организациям заключать долгосрочные офсетные контракты по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). Такие договоры предусматривают, что поставщик инвестирует собственные или заемные средства в производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных