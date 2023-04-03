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Почему минфин США запретил продавать активы в России без разрешения

Генеральная лицензия OFAC не разрешает уплачивать «налог на выход»
Антон Козлов
Вряд ли у американских госструктур есть цель полной блокировки выплат по «налогу на выход» / Al Drago / Reuters

Минфин США запретил американским гражданам и компаниям продавать активы в России без специальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так в ведомстве отреагировали на повышение «налога на выход» из российского бизнеса, новые параметры которого 27 марта объявила профильная подкомиссия комиссии по контролю за иностранными инвестициями правительства РФ (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов). «Уплата «налога на выход» не считается операцией, выходящей за рамки обычной деятельности или необходимой для повседневных операций в Российской Федерации, и поэтому она не разрешена в соответствии с генеральной лицензией № 13D», – говорится в пояснении OFAC. Это значит, что для продажи акций или долей в уставном капитале, требующей от американского лица перечислений в российский бюджет, необходимо получение специальной индивидуальной лицензии управления.

В соответствии с директивой 4 к исполнительному указу президента США № 14024 американским гражданам и компаниям запрещаются предоставление активов и денежные переводы Банку России, фонду национального благосостояния (ФНБ) или Министерству финансов РФ, это касается как прямых, так и косвенных транзакций, напоминают в OFAC. 24 февраля этого года была выпущена обновленная генеральная лицензия № 13D, она позволяет лицам из США уплачивать налоги и сборы, а также импортные пошлины для ведения повседневной деятельности в Российской Федерации, также она позволяет получать разрешения на операции и сделки, запрещенные директивой 4. Генеральная лицензия действует до 6 июня 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных