Почему минфин США запретил продавать активы в России без разрешения

Минфин США запретил американским гражданам и компаниям продавать активы в России без специальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так в ведомстве отреагировали на повышение «налога на выход» из российского бизнеса, новые параметры которого 27 марта объявила профильная подкомиссия комиссии по контролю за иностранными инвестициями правительства РФ (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов). «Уплата «налога на выход» не считается операцией, выходящей за рамки обычной деятельности или необходимой для повседневных операций в Российской Федерации, и поэтому она не разрешена в соответствии с генеральной лицензией № 13D», – говорится в пояснении OFAC. Это значит, что для продажи акций или долей в уставном капитале, требующей от американского лица перечислений в российский бюджет, необходимо получение специальной индивидуальной лицензии управления.