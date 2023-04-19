В правительстве поддержали законопроект об утилизации упаковки

Согласно проекту, 100%-ный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 г. При этом с 1 января 2025 г. бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 г. – 75%. Сам же закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 г.