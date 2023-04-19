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Экономика

В правительстве поддержали законопроект об утилизации упаковки

Производителей обяжут перерабатывать 100% с 2027 года
Мария Макутина
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон «Об отходах производства и потребления», подготовленные Минприроды. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии и подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Принципиальных возражений нет у государственно-правового управления президента, добавил один из собеседников «Ведомостей».

Вице-премьер Виктория Абрамченко на правительственном часе в Госдуме 19 апреля назвала этот проект «важнейшим и долгожданным» и сообщила, что правительство рассмотрит его на этой неделе.

Согласно проекту, 100%-ный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 г. При этом с 1 января 2025 г. бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 г. – 75%. Сам же закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 г.

Обсуждение реформы ведется в правительстве на протяжении двух лет. Изначально правилами предусматривалось, что повышение нормативов до 100% вступит в силу с 2025 г. Действующий норматив предполагает обязанность по утилизации 10–45% (в зависимости от вида упаковки).

Под регулирование, согласно обновленному законопроекту, попадают производители товаров, в том числе упаковки, а также импортеры такой продукции. По оценкам Российского экологического оператора, субъектами регулирования станут около 55 000 юрлиц, следует из материалов к законопроекту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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