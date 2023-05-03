Ведение единого реестра цифровых платформ может быть поручено ФНС

Порядок формирования и ведения реестра должно будет подготовить правительство отдельным актом, следует из материалов. Согласно предложению, для включения в реестр оператор площадки должен осуществлять информационный обмен с налоговыми органами. Планируется, что в подготовке порядка формирования и ведения реестра примет участие Совет цифровых платформ (согласно материалам, это саморегулируемая организация, объединяющая не менее 20 операторов цифровых платформ занятости). На первом этапе под регулирование могут не попасть доски объявлений (такие как «Профи.ру», «Авито», YouDo), так как часть взаимодействий по заказу происходит вне площадки (например, оплата за услугу наличными), отметил источник, участвующий в подготовке предложений. Для попадания в список власти подготовят специальные критерии, главным из которых станет размещение заказов и проведение всех платежей внутри сервиса, пояснил собеседник.