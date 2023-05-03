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Ведение единого реестра цифровых платформ может быть поручено ФНС

Эксперты считают, что это еще один шаг к обелению сектора частных услуг
Анастасия Бойко Ярослава Костенко
Владимир Новиков / РИА Новости

Реестр цифровых платформ занятости (например, Ozon, Wildberries, сервисы «Яндекса» и «Сбера») должна вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Это следует из материалов письма замминистра труда Магомеда Абдулхалимова в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК), с которым ознакомились «Ведомости». Описанная в документе концепция может стать основой для проекта закона-спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения.

Порядок формирования и ведения реестра должно будет подготовить правительство отдельным актом, следует из материалов. Согласно предложению, для включения в реестр оператор площадки должен осуществлять информационный обмен с налоговыми органами. Планируется, что в подготовке порядка формирования и ведения реестра примет участие Совет цифровых платформ (согласно материалам, это саморегулируемая организация, объединяющая не менее 20 операторов цифровых платформ занятости). На первом этапе под регулирование могут не попасть доски объявлений (такие как «Профи.ру», «Авито», YouDo), так как часть взаимодействий по заказу происходит вне площадки (например, оплата за услугу наличными), отметил источник, участвующий в подготовке предложений. Для попадания в список власти подготовят специальные критерии, главным из которых станет размещение заказов и проведение всех платежей внутри сервиса, пояснил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных