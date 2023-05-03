Чем США грозит отсутствие компромисса по повышению потолка долга

В США дискуссия о повышении или сохранении потолка госдолга становится все более напряженной. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила конгресс о том, что, если решение поднять лимит заимствований не будет принято в ближайшее время, уже к 1 июня американские власти останутся без средств для финансирования расходов бюджета в запланированном объеме.