Чем США грозит отсутствие компромисса по повышению потолка долга

Чем США грозит отсутствие компромисса по повышению потолка долгаЭто может вынудить власти сократить пятую часть расходов бюджета
В США дискуссия о повышении или сохранении потолка госдолга становится все более напряженной. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила конгресс о том, что, если решение поднять лимит заимствований не будет принято в ближайшее время, уже к 1 июня американские власти останутся без средств для финансирования расходов бюджета в запланированном объеме.
«Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи», – заявила Йеллен в письме к парламентариям.
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