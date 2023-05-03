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Чем США грозит отсутствие компромисса по повышению потолка долга

Это может вынудить власти сократить пятую часть расходов бюджета
Дмитрий Гринкевич Екатерина Литова Илья Лакстыгал
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что страна испытывает проблему с лимитом по госдолгу / Evelyn Hockstein / Reuters

В США дискуссия о повышении или сохранении потолка госдолга становится все более напряженной. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила конгресс о том, что, если решение поднять лимит заимствований не будет принято в ближайшее время, уже к 1 июня американские власти останутся без средств для финансирования расходов бюджета в запланированном объеме.

«Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи», – заявила Йеллен в письме к парламентариям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных