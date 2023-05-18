Цены на газ в Европе продолжают падать

Стоимость газа на спотовом рынке ЕС влияет на экспортные цены «Газпрома» – монопольного поставщика российского трубопроводного газа за рубеж. 17 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что цена на газ «немножко припала». При этом Россия, по его словам, сокращает добычу газа и эти действия связаны с «необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках». Министр финансов Антон Силуанов на том же совещании сообщил, что объем нефтегазовых доходов бюджета «отклонился от плана», так как поступления от продажи нефти и газа меньше ожидаемых. Сильнее всего обрушились поступления от экспортных пошлин за продажу газа. Сумма этого вида доходов составила 172 млрд руб. – в 4,5 раза меньше, чем в январе – апреле 2022 г. Больше всего средств в январе – апреле 2023 г. в бюджет поступило в виде НДПИ на добычу нефти – 1,7 трлн руб. Поступления от газовой отрасли оказались почти в 7 раз ниже – 253 млрд руб.