Цены на газ в Европе продолжают падать

Цены на газ в Европе продолжают падатьЭто еще сильнее сократит экспортные доходы «Газпрома», констатируют аналитики
Спотовые котировки газа в Евросоюзе (ЕС) 18 мая впервые с середины июня 2021 г. опустились ниже отметки $350 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Июньские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах на 10:00 мск достигли отметки в 30,7 евро за 1 МВтч, или $343,2 за 1000 куб. м. К 13:45 мск они опустились до 30,5 евро за 1 МВтч ($340,9 за 1000 куб. м). Это в 2,2 раза меньше, чем на ту же дату прошлого года.
Газ в Европе дешевеет с конца августа 2022 г. Падение ускорилось в декабре прошлого года, когда биржевые котировки впервые с февраля прошлого года опустились ниже $800 за 1000 куб. м. 9 марта этого года цена упала до $450 за 1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь и 10 мая впервые с июля 2021 г. торговался дешевле $400 за 1000 куб. м.
Аналитики связывают продолжающееся падение цены на топливо со значительными уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) и стабильными поставками сжиженного природного газа (СПГ) на рынок ЕС.
Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), в европейских ПХГ на 16 мая (последние доступные данные) находилось 70,1 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 64,3% – это примерно на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату. Высокий уровень запасов в хранилищах был обеспечен в первую очередь благодаря теплой погоде в Европе прошедшей зимой («Ведомости» писали об этом 5 апреля). Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности, высокий уровень выработки ветроэлектростанций (ВЭС) и стабильные поставки СПГ.
Поставки СПГ на рынок Евросоюза в апреле достигли исторического максимума в 12,06 млрд куб. м («Ведомости» писали об этом 3 мая). C 1 по 16 мая импорт СПГ, по данным GIE, составлял 6,2 млрд куб. м, или в среднем 387,5 млн куб. в сутки (против 402 млн куб. в сутки в апреле).
Стоимость газа на спотовом рынке ЕС влияет на экспортные цены «Газпрома» – монопольного поставщика российского трубопроводного газа за рубеж. 17 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что цена на газ «немножко припала». При этом Россия, по его словам, сокращает добычу газа и эти действия связаны с «необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках». Министр финансов Антон Силуанов на том же совещании сообщил, что объем нефтегазовых доходов бюджета «отклонился от плана», так как поступления от продажи нефти и газа меньше ожидаемых. Сильнее всего обрушились поступления от экспортных пошлин за продажу газа. Сумма этого вида доходов составила 172 млрд руб. – в 4,5 раза меньше, чем в январе – апреле 2022 г. Больше всего средств в январе – апреле 2023 г. в бюджет поступило в виде НДПИ на добычу нефти – 1,7 трлн руб. Поступления от газовой отрасли оказались почти в 7 раз ниже – 253 млрд руб.
«Газпром» в 2023 г. еще не раскрывал операционные показатели и среднюю экспортную цену на газ. Экспорт газа из России резко снизился весной-летом 2022 г. из-за СВО на Украине, антироссийских санкций и диверсии на газопроводе «Северный поток». Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в начале мая этого года Россия в среднем поставляла в Европу по трубопроводам 67 млн куб. м газа в сутки против 308 млн куб. м в начале мая 2022 г.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что текущий уровень запасов газа в хранилищах ЕС «необычайно велик» для поздней весны, что значительно упрощает задачу пополнения запасов к следующей зиме. При этом спрос на СПГ в Азии остается умеренным, что удерживает спотовые цены ниже европейских. Исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», цены на газ в Азии в мае были ниже, чем в Европе, на $5–30 за 1000 куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что пока ни один из потенциальных рисков для газового рынка ЕС не оправдался: поставки СПГ остаются высокими, погодных аномалий не наблюдается, конкуренция со стороны Китая за свободные объемы газа не усилилась, а новых форс-мажоров с поставками трубопроводного газа из России не произошло. Он не исключает, что при благоприятных погодных условиях ценовая конъюнктура на газовом рынке ЕС может «полностью нормализоваться», то есть цены перейдут в диапазон $200–300 за 1000 куб. м.
Значительная часть текущих поставок «Газпрома» в Европу привязана к фьючерсам на газ с определенной задержкой, отмечают аналитики. Смит поясняет, что текущее снижение котировок (ниже $350 за 1000 куб. м) отразится на ценах «Газпрома» в течение одного-четырех месяцев. Он напоминает, что когда спотовые цены на газ в Европе падают, цены «Газпрома» из-за временного «лага» становятся выше спотовых, что приводит к снижению спроса на российский трубопроводный газ. По мнению Кауфмана из ФГ «Финам», если ситуация для «Газпрома» не улучшится, то придется пересматривать в сторону снижения прогноз по дивидендам. В начале этого года «Финам» прогнозировал выплату за 2023 г. на уровне 16,6 руб. на акцию.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».
По оценке Смита, к зиме цена на газ в ЕС превысит $600 за 1000 куб. м. По прогнозу ФГ «Финам», средняя цена на газ в Европе в 2023 г. составит $600 за 1000 куб. м. Но при благоприятных погодных условиях средняя цена может быть и ниже, полагает Кауфман.
Период снижения цен на газ в Европе пришел на смену периоду длительного роста, вызванного энергокризисом в ЕС. Кризис начался летом 2021 г. на фоне низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ветроэлектростанций из-за безветренной погоды. К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли исторического максимума, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.