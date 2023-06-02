Власти адаптировали китайские принципы управления экономикой

В Китае, как и в России и в большинстве стран мира, за реализацию ДКП отвечает центральный банк – Народный банк Китая (НБК), а бюджетом управляет министерство финансов. Однако оба института подчинены Госсовету – это китайский аналог правительства. По сути, главная цель экономической политики КНР – это повышение ВВП. В марте китайские власти утвердили цель по росту экономики на 2023 г. на уровне в 5%. Исходя из этого ориентира, минфин формирует бюджет, а ЦБ – размер кредита экономике. Инфляция официально не таргетируется, что, впрочем, не означает, что власти КНР ею пренебрегают. Согласно законодательству, конечной целью НБК является обеспечение стабильности нацвалюты для поддержки экономического роста. В своих выступлениях руководство регулятора раскрывает, что такая стабильность складывается из устойчиво низкой инфляции и близости валютного курса к равновесному уровню. У НБК есть и количественная цель по инфляции, но она не является постоянно действующей, а устанавливается ежегодно на один год. В среднем таргет по инфляции составляет около 3%. Но, по сути, это не столько цель, сколько максимально допустимое значение. В Китае диверсифицированная экономика, что вместе с управляемым курсом юаня позволяет обеспечивать довольно эффективный контроль над инфляцией. Помимо этого сглаживать рост цен помогают довольно активно применяемые административные меры по ограничению удорожания социальных товаров.