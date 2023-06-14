Китай работает над присвоением суверенного рейтинга России

Китай работает над присвоением суверенного рейтинга РоссииКрупнейшее рейтинговое агентство страны проводит встречи с российскими властями
China Chengxin Credit Rating Group (CCXI), старейшее рейтинговое агентство Китая с наибольшей долей внутреннего рынка, провело ряд встреч с представителями Банка России и Минфина по вопросу присвоения национального кредитного рейтинга РФ. Об этом журналистам рассказал генеральный директор CCXI Янь Янь в ходе подписания меморандума о сотрудничестве в сфере устойчивого развития с российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», передает корреспондент «Ведомостей».
Для начала CCXI намерено уточнить вопросы, в том числе связанные с начавшейся дедолларизацией, для методологии и критериев оценки российского национального суверенного рейтинга, пояснил Янь. После получения информации CCXI сможет присвоить России рейтинг – это займет определенный промежуток времени, уточнил он. «Надеемся, что это произойдет как можно скорее», – резюмировал он.
Суверенный рейтинг – способ оценки способности государства своевременно и полномерно исполнить обязательства. Чаще всего такой индикатор необходим, чтобы инвесторы могли оценить вероятность дефолта страны при покупке ее гособлигаций. Также к данным рейтингам прибегают представители иностранного бизнеса, оценивая возможность выхода на рынок, – корпоративные параметры у некоторых игроков устанавливают, что вливание инвестиций возможно в страну с рейтингом не меньше определенного значения.
Обычно бизнес опирается на рейтинги «большой тройки» – Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch. В классификацию включен ряд параметров: общий государственный долг, баланс бюджета, риски. Самый высокий рейтинг («AAA» по Fitch и S&P, «Aaa» – по Moody's) означает полную кредитоспособность страны, более низкие («B-» у Fitch и S&P, «Caa1» – Moody's) присуждаются государствам, испытывающим некоторые сложности с выплатой обязательств, что усложняет займы на внешних рынках. Суверенные рейтинги ниже «BBB-» и «Baa3» считаются неинвестиционными или «мусорными».
Но после санкций Fitch, S&P Global и Moody`s весной 2022 г. приостановили работу в России и отозвали свои рейтинги — как суверенные, так и корпоративные. По шкале Moodys на тот момент рейтинг России составлял Baa3 — это первая ступень инвестиционной категории после «мусорной». По шкалам S&P и Fitch рейтинги составляли (ВВВ-) и ВВВ-, что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня.
Помимо этого в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 г., европейским агентствам запрещается рейтинговать Россию и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
CCXI также прорабатывает с «Экспертом РА» вопрос кредитных рейтингов в сегменте ESG, прежде всего для «зеленых» облигаций, сообщил Янь. Оба агентства будут приводить существующие рейтинги «к единому знаменателю» для выработки единой методологии в оценке таких продуктов. По оценке CCXI, суммарный объем китайского рынка в сегменте «зеленых» облигаций составляет $85 млрд.
«Эксперт РА» готово оказывать содействие китайским коллегам по их взаимодействию с российскими эмитентами, регулятором, Минфином, который заинтересован в дальнейшем развитии рынка публичного долга не только в России, но и за рубежом», – отметила в ходе встречи генеральный директор агентства Марина Чекурова. Это позволит отечественным компаниям «приблизиться» к китайскому рынку и получать там возможность заимствования, резюмировала она.