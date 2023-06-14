Китай работает над присвоением суверенного рейтинга России

Но после санкций Fitch, S&P Global и Moody`s весной 2022 г. приостановили работу в России и отозвали свои рейтинги — как суверенные, так и корпоративные. По шкале Moodys на тот момент рейтинг России составлял Baa3 — это первая ступень инвестиционной категории после «мусорной». По шкалам S&P и Fitch рейтинги составляли (ВВВ-) и ВВВ-, что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня.