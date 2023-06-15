В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро

В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евроОн может автоматически снизиться до 200 евро с 1 октября
Власти опасаются, что продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства. Поэтому профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение действующего порога после 1 октября – в этом случае он снизится до 200 евро. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника.
Представители Минпромторга и Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что оценят необходимость продления меры с учетом соблюдения баланса интересов производителей, торговых сетей и потребителей.
Беспошлинный порог в 1000 евро (все, что выше, облагается налогом в 15% от стоимости посылки) Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлевала уже дважды по инициативе российской стороны. Мера была принята весной прошлого года в качестве антикризисной – для поддержки граждан в условиях санкций и для избежания дефицита товаров первой необходимости. Решение должно приниматься на наднациональном уровне – путем голосования представителей пяти стран на заседании ЕЭК, поэтому если вопрос не будет инициирован российской стороной, то порог автоматически снизится до 200 евро (на таком уровне он был до 1 апреля 2022 г.).
Инициатива продлить действующий порог еще на полгода – до 1 октября – принадлежала премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил федеральный чиновник. По его словам, тогда же было решено, что необходимо двигаться в сторону отказа от этой меры, так как Минпромторг и Минэкономразвития высказывали опасения, что это мешает развитию отечественного производства непродовольственных товаров. Кроме того, есть данные о злоупотреблении мерой – повышенным порогом могут пользоваться в том числе профессиональные байеры, в то время как большинство покупок физлиц ниже порога, пояснил собеседник.
Вице-премьер Алексей Оверчук на вопрос «Ведомостей», планирует ли российская сторона инициировать продление порога осенью, не дал однозначного ответа. При принятии решения нужно учитывать два фактора, отметил вице-премьер: «С одной стороны, порог в 1000 евро позволяет обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами. С другой стороны, мы понимаем, что нам нужно стимулировать развитие собственного производства». Когда начинаются такие обсуждения, возникает дилемма и нужно балансировать между одними и другими интересами, добавил он.
Минпромторг высказывал определенные опасения по поводу беспошлинного порога, связанные с необходимостью поддержки отечественных производителей, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Снижение порога может выравнивать ценовую конкуренцию между иностранными и российскими компаниями, указал собеседник. Особенно это касается некоторых сегментов трансграничной торговли, в первую очередь цифровой и бытовой техникой, пояснил он.
«Учитывая долю трансграничной торговли в совокупном объеме российского рынка онлайн-торговли (около 7%), считаем преждевременными выводы о дестимуляции отечественного производства», – сообщил представитель Минпромторга. Риски возникновения дефицита товаров в случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров отсутствуют, заверили в министерстве. Во-первых, традиционно основная доля посылок приходится на сегмент до 200 евро, что сопоставимо со средним чеком локальной онлайн-торговли электроникой, отметил собеседник. Во-вторых, налажен механизм «параллельного импорта», благодаря которому необходимые товары ввозятся с уплатой таможенных платежей, указал он.
Мера с самого начала вводилась как временная и решение о необходимости ее продления будет принято с учетом комплексного анализа данных, полученных от производителей товаров, компаний, имеющих долю в трансграничной онлайн-торговле, а также информации по локальному рынку, отметил представитель Минпромторга.
Для решения вопроса о целесообразности продления после 1 октября повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в мае этого года создана рабочая группа, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. По его словам, на этой площадке будут выработаны критерии оценки для соблюдения баланса интересов отечественных производителей, традиционных и электронных торговых сетей, конечных потребителей.
За период действия указанного увеличенного порога беспошлинного ввоза с апреля 2022 г. по май 2023 г. в адрес физических лиц ввезено порядка 2,25 млн посылок стоимостью от 200 до 1000 евро, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС. Сумма условных недопоступлений в федеральный бюджет составила 3,09 млрд руб., добавил он.
Представитель ЕЭК сообщил, что вопрос продления порога после 1 октября пока не обсуждается.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Как это поможет импортозамещению
Вряд ли повышенный порог может мешать импортозамещению, сомневается руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В сегменте от 200 до 1000 евро практически нет конкуренции с российскими товарами – если речь идет о люксовой одежде или электронике, добавляет эксперт. В производстве смартфонов или ноутбуков отечественные предприятия не конкурируют с иностранными, если только это не узловая сборка недорогих устройств, но фактически это тот же импорт – добавленная стоимость в них минимальна. Скорее всего, идея вернуть порог к норме связана с необходимостью дополнительно пополнить бюджет за счет пошлин, полагает Сальников.
Изначальной целью временного увеличения порога беспошлинного ввоза товаров было сохранение для потребителей доступа к привычному ассортименту через каналы онлайн-торговли в ответ на уход с российского рынка иностранных поставщиков, напоминает директор центра экономики несырьевого сектора ЦСР Ксения Банникова. В первую очередь к ним относятся гаджеты, бытовая техника, предметы одежды, аксессуары, детские товары. При этом, по данным ФТС, даже при пороге в 200 евро более 90% товаров, ввозимых для россиян, стоили до 20 евро, отмечает эксперт.
Мера изначально была временной и частично уже выполнила свою основную задачу – за прошедший год компании смогли перестроить свои логистические цепочки поставок товаров на российский рынок, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, увеличенный беспошлинный порог ввоза товаров может отрицательно влиять на отечественного производителя, так как в рамках политики импортозамещения российские компании стараются производить большее количество продукции на внутренний рынок. При этом вряд ли снижение порога значительно изменит предпочтения потребителей, так как российский аналог продукции может проигрывать в качестве.
Первое время повышение порога помогло ввозу параллельного импорта, но сейчас это не так актуально, так как ввоз зарубежных брендов в России возобновился, указывает Сальников. Снижение порога повлияет на потребителя, так как импортные товары в определенном сегменте могут подорожать, но значительный стимул для импортозамещения это вряд ли даст, считает эксперт.
В мировой практике льготы по ввозным пошлинам в отношении товаров небольшой стоимости отменяются, так как есть мнение, что это дает преимущества зарубежным онлайн-продавцам по сравнению с ритейлерами, которые реализуют импортную продукцию внутри страны, указывает Банникова. Кроме того, наличие порогов беспошлинного ввоза может приводить к необоснованному занижению стоимости импортируемых товаров, чтобы те подпадали под действие льготного режима. Это, в свою очередь, может формировать серый импорт, добавляет эксперт.