В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро

Инициатива продлить действующий порог еще на полгода – до 1 октября – принадлежала премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил федеральный чиновник. По его словам, тогда же было решено, что необходимо двигаться в сторону отказа от этой меры, так как Минпромторг и Минэкономразвития высказывали опасения, что это мешает развитию отечественного производства непродовольственных товаров. Кроме того, есть данные о злоупотреблении мерой – повышенным порогом могут пользоваться в том числе профессиональные байеры, в то время как большинство покупок физлиц ниже порога, пояснил собеседник.