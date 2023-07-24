Малый бизнес получил господдержку на 770 млрд рублей в 2023 году

Нацпроект по развитию МСП был учрежден в 2020 г., однако после усиления санкционного режима в начале 2022 г. некоторые подходы были пересмотрены. В своем мартовском интервью «Ведомостям» Илюшникова заявила, что средства, которые были выделены на участие предпринимателей в международных ярмарках и выставках, направили на логистическую субсидию. Также была произведена донастройка базовых кредитных программ и «зонтичных» поручительств по займам. Кроме того, Илюшникова подчеркнула, что по окончании проекта в 2024 г поддержка МСП не закончится.