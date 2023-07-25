Кабмин проработает механизм досудебного обжалования сведений в реестре промпродукции

«Деловая Россия» в июле направила письмо Трунину (документ есть у «Ведомостей») с предложением доработать проект поправок в закон о промышленной политике, который 20 июля правительство внесло в Госдуму (его рассмотрение назначено на осеннюю сессию). Законопроект уточняет правила ведения реестра промышленной продукции и порядок исключения сведений из него. Предложенные поправки также наделяют правительство правом размещать информацию о предприятиях, в отношении которых выявлены факты несоответствия критериям подтверждения российского происхождения продукции. Для сохранения баланса интересов государства и российских производителей «Деловая Россия» просит определить порядок оспаривания бизнесом решений, связанных с включением сведений в реестр и исключением из него, а также фактов несоответствия критериям, следует из письма.