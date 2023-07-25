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Кабмин проработает механизм досудебного обжалования сведений в реестре промпродукции

С таким предложением выступил бизнес
Роман Романов Анастасия Бойко Ярослава Костенко
Владимир Баранов / Ведомости

Правительство учтет предложение бизнеса по определению механизма досудебного обжалования сведений, включенных в реестр промышленной продукции (определяет систему господдержки для целей импортозамещения). Это следует из протокола заседания комиссии кабмина по законопроектной деятельности, прошедшего 17 июля (документ есть у «Ведомостей»). Поручение департаменту промышленности правительства проработать замечания «Деловой России» дал зампред комиссии – замруководителя аппарата правительства Илья Трунин.

«Деловая Россия» в июле направила письмо Трунину (документ есть у «Ведомостей») с предложением доработать проект поправок в закон о промышленной политике, который 20 июля правительство внесло в Госдуму (его рассмотрение назначено на осеннюю сессию). Законопроект уточняет правила ведения реестра промышленной продукции и порядок исключения сведений из него. Предложенные поправки также наделяют правительство правом размещать информацию о предприятиях, в отношении которых выявлены факты несоответствия критериям подтверждения российского происхождения продукции. Для сохранения баланса интересов государства и российских производителей «Деловая Россия» просит определить порядок оспаривания бизнесом решений, связанных с включением сведений в реестр и исключением из него, а также фактов несоответствия критериям, следует из письма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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