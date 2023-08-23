Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данныхНо законопроект следует смягчить, считают в ведомстве
Минюст подготовил отзыв правительства на законопроект об оборотных штрафах на операторов персональных данных за утечки. Кабмин поддерживает инициативу, ранее выдвинутую сенаторами Андреем Турчаком и Ириной Рукавишниковой и депутатом Госдумы Александром Хинштейном, но при условии доработки. Об этом говорится в письме статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова в адрес Минцифры, Минфина и Минэка и проекте официального отзыва правительства на законопроект. Согласно материалам, замечания этих трех министерств были учтены. Логинов просит ведомства согласовать текст до 18 августа с учетом «сжатых сроков». В конце июля 2023 г. авторы законопроекта направили его в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, писал РБК.
Разногласия по законопроекту возникли главным образом по двум вопросам: следует ли засчитывать добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, в качестве смягчающего обстоятельства, а также каким именно должен быть размер штрафа (предлагается установить его на уровне 0,1–3% от оборота). Минюст считает, что в документе нужно предусмотреть возможность добровольной компенсации операторами персональных данных предполагаемого вреда и учитывать это как смягчающее обстоятельство. Также министерство предлагает авторам инициативы дополнительно обосновать предлагаемый размер штрафов и дифференцировать ответственность за утечку в зависимости от характера правонарушения и степени вреда. Кроме того, Минюст считает необходимым разграничить ответственность для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (для соблюдения нормы КоАПа об учете имущественного положения привлекаемого к ответственности).