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Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Но законопроект следует смягчить, считают в ведомстве
Анастасия Бойко
Минэк предложил уменьшить оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных / Евгений Разумный / Ведомости

Минюст подготовил отзыв правительства на законопроект об оборотных штрафах на операторов персональных данных за утечки. Кабмин поддерживает инициативу, ранее выдвинутую сенаторами Андреем Турчаком и Ириной Рукавишниковой и депутатом Госдумы Александром Хинштейном, но при условии доработки. Об этом говорится в письме статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова в адрес Минцифры, Минфина и Минэка и проекте официального отзыва правительства на законопроект. Согласно материалам, замечания этих трех министерств были учтены. Логинов просит ведомства согласовать текст до 18 августа с учетом «сжатых сроков». В конце июля 2023 г. авторы законопроекта направили его в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, писал РБК.

Разногласия по законопроекту возникли главным образом по двум вопросам: следует ли засчитывать добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, в качестве смягчающего обстоятельства, а также каким именно должен быть размер штрафа (предлагается установить его на уровне 0,1–3% от оборота). Минюст считает, что в документе нужно предусмотреть возможность добровольной компенсации операторами персональных данных предполагаемого вреда и учитывать это как смягчающее обстоятельство. Также министерство предлагает авторам инициативы дополнительно обосновать предлагаемый размер штрафов и дифференцировать ответственность за утечку в зависимости от характера правонарушения и степени вреда. Кроме того, Минюст считает необходимым разграничить ответственность для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (для соблюдения нормы КоАПа об учете имущественного положения привлекаемого к ответственности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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