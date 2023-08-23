Минюст поддержал предложение ввести оборотные штрафы за утечки данных

Разногласия по законопроекту возникли главным образом по двум вопросам: следует ли засчитывать добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, в качестве смягчающего обстоятельства, а также каким именно должен быть размер штрафа (предлагается установить его на уровне 0,1–3% от оборота). Минюст считает, что в документе нужно предусмотреть возможность добровольной компенсации операторами персональных данных предполагаемого вреда и учитывать это как смягчающее обстоятельство. Также министерство предлагает авторам инициативы дополнительно обосновать предлагаемый размер штрафов и дифференцировать ответственность за утечку в зависимости от характера правонарушения и степени вреда. Кроме того, Минюст считает необходимым разграничить ответственность для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (для соблюдения нормы КоАПа об учете имущественного положения привлекаемого к ответственности).