МВФ повысил прогноз ВВП КНР до 5,4%

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) улучшили свои ожидания по росту китайской экономики в текущем году с октябрьских 5% до 5,4%, следует из отчета организации по итогам миссии в КНР. Это соответствует официальному таргету правительства КНР на 2022 г. в 5,5%, фактически рост ВВП в прошлом году составил 3%. Также на 0,4 п. п. была повышена оценка экономического роста в 2024 г. – до 4,6%. Главной причиной улучшения прогнозов эксперты МВФ называют сохраняющийся импульс от открытия китайской экономики после снятия антиковидных ограничений. При этом они указывают, что на фоне проблем в секторе недвижимости, вялого внутреннего и внешнего спроса, старения населения, а также высоких долгов региональных правительств китайским властям придется вводить дополнительные меры поддержки экономики и финансовой системы, чтобы поддержать экономический рост и рост инвестиций. В МВФ считают, что к 2028 г. рост КНР замедлится до 3,5% в год.