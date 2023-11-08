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МВФ повысил прогноз ВВП КНР до 5,4%

Это аналогично прошлогодней цели по экономическому росту
Антон Козлов
Китайским властям придется вводить дополнительные меры поддержки экономики и финансовой системы ради экономического и инвестиционного роста / LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) улучшили свои ожидания по росту китайской экономики в текущем году с октябрьских 5% до 5,4%, следует из отчета организации по итогам миссии в КНР. Это соответствует официальному таргету правительства КНР на 2022 г. в 5,5%, фактически рост ВВП в прошлом году составил 3%. Также на 0,4 п. п. была повышена оценка экономического роста в 2024 г. – до 4,6%. Главной причиной улучшения прогнозов эксперты МВФ называют сохраняющийся импульс от открытия китайской экономики после снятия антиковидных ограничений. При этом они указывают, что на фоне проблем в секторе недвижимости, вялого внутреннего и внешнего спроса, старения населения, а также высоких долгов региональных правительств китайским властям придется вводить дополнительные меры поддержки экономики и финансовой системы, чтобы поддержать экономический рост и рост инвестиций. В МВФ считают, что к 2028 г. рост КНР замедлится до 3,5% в год.

«Меры макроэкономической поддержки нужны для стимулирования активности на фоне необходимого урегулирования ситуации на рынке недвижимости и структурных реформ, направленных на решение проблемы долгов государства. Переориентация бюджетных расходов на домохозяйства и снижение процентных ставок поддержат рост и инвестиции. Большая гибкость обменных курсов позволит смягчить внешние шоки и ускорит процесс денежно-кредитной трансмиссии (изменение экономических условий в зависимости от действий регулятора. – «Ведомости»)», – сообщила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопиат. Она отмечает, что финансовые риски Китая остаются повышенными, в особенности из-за небольших объемов резервов капитала у финансовых институтов и рисков снижения качества ­активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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