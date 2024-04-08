/ Экономика

Дальнобойщикам могут увеличить сумму необлагаемых налогом суточных выплат

Соответствующий законопроект решили разработать в Совфеде
Филипп Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Минфином разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить необлагаемый налогом размер суточных, выплачиваемых сотрудникам, чья работа носит разъездной характер. Такое решение было принято по итогам совещания с участием зампреда комитета Андрея Епишина, а также представителей федеральных ведомств и бизнеса.

«Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством финансов РФ разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения необлагаемого размера суточных, выплачиваемых работникам, чья работа носит разъездной характер», – говорится в протоколе совещания, с которым ознакомились «Ведомости». Как уточнил «Ведомостям» Епишин, первый драфт законопроекта уже разработан – его параметры еще предстоит согласовать с правительством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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