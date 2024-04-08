Дальнобойщикам могут увеличить сумму необлагаемых налогом суточных выплат

«Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством финансов РФ разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения необлагаемого размера суточных, выплачиваемых работникам, чья работа носит разъездной характер», – говорится в протоколе совещания, с которым ознакомились «Ведомости». Как уточнил «Ведомостям» Епишин, первый драфт законопроекта уже разработан – его параметры еще предстоит согласовать с правительством.