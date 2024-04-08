Дальнобойщикам могут увеличить сумму необлагаемых налогом суточных выплат

Дальнобойщикам могут увеличить сумму необлагаемых налогом суточных выплатСоответствующий законопроект решили разработать в Совфеде
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Минфином разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить необлагаемый налогом размер суточных, выплачиваемых сотрудникам, чья работа носит разъездной характер. Такое решение было принято по итогам совещания с участием зампреда комитета Андрея Епишина, а также представителей федеральных ведомств и бизнеса.
«Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством финансов РФ разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения необлагаемого размера суточных, выплачиваемых работникам, чья работа носит разъездной характер», – говорится в протоколе совещания, с которым ознакомились «Ведомости». Как уточнил «Ведомостям» Епишин, первый драфт законопроекта уже разработан – его параметры еще предстоит согласовать с правительством.