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/ Экономика

Путин прогнозирует рост ВВП более чем на 3% по итогам года

Инфляция в стране постепенно замедляется
Сергей Максименко
Максим Стулов / Ведомости

Рост российской экономики по итогам года может составить более 3%, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», – сказал президент.

Помимо прогнозов нужны и активные действия со стороны правительства, регионов, указал глава государства. Стоит «занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», – при этом, вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции, заявил он.

Вместе с тем в стране, отметил Путин, постепенно замедляется инфляция и инфляционные ожидания. «Уже традиционно – что радует, безусловно, – более высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. Их динамика в январе – плюс 7,5%, а в феврале – уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания», – сказал президент.

За первый квартал 2024 г. ненефтегазовые доходы увеличились на 43%, сообщил глава государства. По его словам, доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2023 г.

«Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит [бюджета], – он меньше становится. И можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте», – добавил Путин.

Президент призвал до 2030 г. сохранить «умеренный, консервативный» подход к планированию бюджета. В том числе, концентрировать его основные расходы на тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры.

Далее Путин передал слово министру экономики России Максиму Решетникову, отметив, что совещание будет посвящено планам по бюджету на ближайшие три года и до 2030 г.

Правительство ранее сообщало, что ВВП России по итогам 2023 г. увеличился на 3,6%. Премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что Путин поставил перед правительством войти в топ-4 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. 

Во Всемирном банке (ВБ) в середине апреля улучшили прогноз роста экономики РФ на 2024 г. – по оценкам организации, рост составит 2,2% после январского прогноза в 1,3%. Прогноз роста ВВП на 2025 г. был повышен до 1,1% с 0,9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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