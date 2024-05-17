«Роснано» спорит с ВЭБ.РФ о стоимости своих активов

В конце 2023 г. руководству «Роснано» было поручено провести оценку своих активов для их дальнейшей продажи, сообщили источники. По их словам, отчеты с результатами оценки были переданы в ВЭБ в начале года, но часть из них там признали некорректной. В частности, эксперты корпорации развития сочли, что в некоторых документах допущены ошибки, которые могут вводить в заблуждение, вести к неоднозначному толкованию и т. д. Это в целом противоречит требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности», полагают в ВЭБ. Чтобы устранить недочеты, в феврале банк, как координатор институтов развития, направил «Роснано» распоряжение о том, чтобы члены совета директоров госкомпании проголосовали за доработку отчетов. Этот документ и оспаривается в суде, говорит источник.