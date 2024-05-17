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«Роснано» спорит с ВЭБ.РФ о стоимости своих активов

Госкомпания обратилась в суд из-за требования скорректировать отчеты об их оценке
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости

«Роснано» рассчитывает оспорить в суде распоряжение ВЭБ.РФ, которое обязывает руководство госкомпании внести корректировки в отчеты об оценке активов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с копией заявления. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения. Заявление было подано в Арбитражный суд г. Москвы 6 мая, запись об этом опубликована в картотеке арбитражных дел, но содержание документа в карточке не приводится.

В конце 2023 г. руководству «Роснано» было поручено провести оценку своих активов для их дальнейшей продажи, сообщили источники. По их словам, отчеты с результатами оценки были переданы в ВЭБ в начале года, но часть из них там признали некорректной. В частности, эксперты корпорации развития сочли, что в некоторых документах допущены ошибки, которые могут вводить в заблуждение, вести к неоднозначному толкованию и т. д. Это в целом противоречит требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности», полагают в ВЭБ. Чтобы устранить недочеты, в феврале банк, как координатор институтов развития, направил «Роснано» распоряжение о том, чтобы члены совета директоров госкомпании проголосовали за доработку отчетов. Этот документ и оспаривается в суде, говорит источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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