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/ Экономика

Платформа «Яндекс Такси» начала уплачивать налоги за самозанятых водителей

За первые полгода компания удержала 500 млн рублей
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Агрегатор «Яндекс Такси» запустил сервис автоматического расчета и удержания налогов для водителей со статусом самозанятых. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Тестирование сервиса было запущено в начале года, его доступность расширялась постепенно. Сейчас функция автоудержания налоговых платежей доступна для всех самозанятых водителей, ее подключили уже 29% водителей. Присоединиться к сервису и отключить его они могут добровольно в любой момент, пояснил представитель компании.

Удержание налога происходит после выполнения каждого отдельного заказа, полученного от «Яндекс Такси», сообщил собеседник. С поездок, агрерируемых другими компаниями, водитель рассчитывает и удерживает налоги самостоятельно. Общий платеж отправляется в ФНС раз в месяц. За первые месяцы тестирования компания удержала 500 млн руб. налогов, рассказал представитель компании.

Власти планировали возложить выплату налогов за самозанятых на цифровые платформы занятости, площадки – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Об этом «Ведомости» писали в 2023 г. С таким предложением выступил Минтруд, ФНС его поддержала. Этот вопрос планируется урегулировать в новом законопроекте о платформенной занятости, который сейчас проходит обсуждение с участием Минтруда, депутатов, бизнеса и профсоюзов.

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% – с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и перечисляют платежи в бюджет. Сумма налога формируется автоматически в личном кабинете исходя из выручки, указанной пользователем. Как правило, она также рассчитывается системой автоматически, поскольку самозанятый привязывает к ней счет в банке. Формальных отчетов и деклараций подавать не нужно.

В текущем году власти вернулись к обсуждению концепции платформенной занятости, писали «Ведомости» 28 марта. Согласно разработанному законопроекту, отношения между платформой и занятыми не будут признаваться трудовыми и будут регулироваться Гражданским кодексом. Правила распространятся только на информационные системы, включенные в реестр цифровых платформ, при этом вступление в него предлагают сделать добровольным. Государственный надзор за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости, планируется передать ФНС.

Цифровые платформы, включенные в реестр, должны будут помимо выплаты налога за самозанятого формировать стандарты качества оказания услуг, а также осуществлять контроль за наличием лицензий занятого. Платформы также хотят наделить правом устанавливать обязательные требования к работе и штрафовать занятых за ненадлежащее исполнение заказа, а также принимать меры в случае отказа от заказа после его принятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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