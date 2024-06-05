Платформа «Яндекс Такси» начала уплачивать налоги за самозанятых водителей

Платформа «Яндекс Такси» начала уплачивать налоги за самозанятых водителейЗа первые полгода компания удержала 500 млн рублей
Агрегатор «Яндекс Такси» запустил сервис автоматического расчета и удержания налогов для водителей со статусом самозанятых. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Тестирование сервиса было запущено в начале года, его доступность расширялась постепенно. Сейчас функция автоудержания налоговых платежей доступна для всех самозанятых водителей, ее подключили уже 29% водителей. Присоединиться к сервису и отключить его они могут добровольно в любой момент, пояснил представитель компании.
Удержание налога происходит после выполнения каждого отдельного заказа, полученного от «Яндекс Такси», сообщил собеседник. С поездок, агрерируемых другими компаниями, водитель рассчитывает и удерживает налоги самостоятельно. Общий платеж отправляется в ФНС раз в месяц. За первые месяцы тестирования компания удержала 500 млн руб. налогов, рассказал представитель компании.
Власти планировали возложить выплату налогов за самозанятых на цифровые платформы занятости, площадки – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Об этом «Ведомости» писали в 2023 г. С таким предложением выступил Минтруд, ФНС его поддержала. Этот вопрос планируется урегулировать в новом законопроекте о платформенной занятости, который сейчас проходит обсуждение с участием Минтруда, депутатов, бизнеса и профсоюзов.
Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% – с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и перечисляют платежи в бюджет. Сумма налога формируется автоматически в личном кабинете исходя из выручки, указанной пользователем. Как правило, она также рассчитывается системой автоматически, поскольку самозанятый привязывает к ней счет в банке. Формальных отчетов и деклараций подавать не нужно.
В текущем году власти вернулись к обсуждению концепции платформенной занятости, писали «Ведомости» 28 марта. Согласно разработанному законопроекту, отношения между платформой и занятыми не будут признаваться трудовыми и будут регулироваться Гражданским кодексом. Правила распространятся только на информационные системы, включенные в реестр цифровых платформ, при этом вступление в него предлагают сделать добровольным. Государственный надзор за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости, планируется передать ФНС.
Цифровые платформы, включенные в реестр, должны будут помимо выплаты налога за самозанятого формировать стандарты качества оказания услуг, а также осуществлять контроль за наличием лицензий занятого. Платформы также хотят наделить правом устанавливать обязательные требования к работе и штрафовать занятых за ненадлежащее исполнение заказа, а также принимать меры в случае отказа от заказа после его принятия.