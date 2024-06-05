Платформа «Яндекс Такси» начала уплачивать налоги за самозанятых водителей

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% – с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и перечисляют платежи в бюджет. Сумма налога формируется автоматически в личном кабинете исходя из выручки, указанной пользователем. Как правило, она также рассчитывается системой автоматически, поскольку самозанятый привязывает к ней счет в банке. Формальных отчетов и деклараций подавать не нужно.