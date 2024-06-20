Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию

Участники согласились, что рост потребительского спроса по-прежнему превышает возможности расширения предложения, и это является основным фактором повышенного роста цен. В I квартале наблюдался уверенный рост потребительской активности, при этом динамика оперативных индикаторов за II квартал неоднородна, отмечают в ЦБ. Это не позволяет сделать вывод, замедляется ли потребительский спрос. С одной стороны, платные услуги населению, включая общественное питание, в начале II квартала продолжали активно расти, с другой – спрос на непродовольственные товары снижался, говорится в резюме ЦБ. «Представители ряда главных управлений Банка России сообщили о некотором снижении посещаемости торговых центров и активности покупателей на маркетплейсах, что также может быть признаком охлаждения потребительской активности», – отмечается в материалах.