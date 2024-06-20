Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию

Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляциюЭффект на поведение населения и бизнеса может быть разным
Члены Совета директоров ЦБ оценили влияние предстоящих налоговых и бюджетных новаций на инфляцию как нейтральное, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. Это связано с тем, что дополнительные ненефтегазовые доходы, полученные в результате изменений в налогообложении, полностью покроют предполагаемые дополнительные расходы бюджета, говорится в документе. В то же время могут возникнуть эффекты второго порядка, связанные со структурой этих расходов и доходов.
«Налоговая реформа может оказать влияние на поведение и спрос населения и бизнеса. В зависимости от того, какое влияние будет преобладать, возможен как про‐, так и дезинфляционный эффект», – говорится в резюме.
7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Позже директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов допустил, что ЦБ может рассмотреть повышение ставки в июле до 17-18%.
Дальнейшая динамика инфляции вызвала наибольшую дискуссию, говорится в резюме. В мае сохранялся высокий уровень темп роста цен. Поскольку рост кредитования и потребления не замедляется, инфляция может закрепиться на текущем повышенном уровне или даже перейти к росту, посчитала часть участников обсуждения. Было также мнение, что на динамику цен в последние месяцы влияло множество разовых факторов, месячные темпы роста цен были очень волатильны, поэтому сделать однозначных выводов о дальнейшем росте цен нельзя. Отдельные участники посчитали, что можно ожидать снижения инфляции по мере большего проявления эффектов проводимой денежно‐кредитной политики на динамику кредитования и потребительскую активность.
14 июня Росстат сообщил, что в мае инфляция ускорилась до 0,74% после 0,50% в апреле. В годовом выражении рост цен в мае составил 8,3% после 7,84% в апреле. Недельная инфляция с 11 по 17 июня ускорилась до 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня, сообщил Росстат.
На заседании совета директоров обсуждалось также влияние дополнительных факторов на инфляцию. Майские заморозки значительно не повлияют на продовольствие, посчитали участники дискуссии. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, прогнозы урожая остаются вблизи средних значений за последние 5 лет», – говорится в документе ЦБ. Урожай зерновых частично может быть восполнен за счет пересева, потери в предложении фруктов и ягод возможно заместить расширением импорта, считают члены Совета директоров ЦБ.
Влияние произошедшего в мае укрепления рубля на динамику цен также будет сдержанным, говорится в резюме Банка России. Оно может быть компенсировано воздействием санкционных ограничений на цены импортных товаров и услуг, отметили члены Совета директоров ЦБ.
Участники согласились, что рост потребительского спроса по-прежнему превышает возможности расширения предложения, и это является основным фактором повышенного роста цен. В I квартале наблюдался уверенный рост потребительской активности, при этом динамика оперативных индикаторов за II квартал неоднородна, отмечают в ЦБ. Это не позволяет сделать вывод, замедляется ли потребительский спрос. С одной стороны, платные услуги населению, включая общественное питание, в начале II квартала продолжали активно расти, с другой – спрос на непродовольственные товары снижался, говорится в резюме ЦБ. «Представители ряда главных управлений Банка России сообщили о некотором снижении посещаемости торговых центров и активности покупателей на маркетплейсах, что также может быть признаком охлаждения потребительской активности», – отмечается в материалах.
Данные по потреблению в последние месяцы могут быть зашумлены действием разовых факторов. Например, было высказано предположение, что высокий рост спроса в начале года, а затем его снижение во втором квартале связан с динамикой продаж автомобилей. «Ужесточение ввоза транспортных средств через страны ЕАЭС с 1 апреля могло привести к перераспределению продаж автомобилей с II квартала на I квартал», – отмечает ЦБ. С учетом этого фактора, динамика была скорее стабильно высокой, без признаков охлаждения.
Все участники согласились, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла, говорится в материалах. Если будут получены убедительные свидетельства этого, «на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», подчеркивает ЦБ.