Как долго будет укрепляться рубль

С момента введения санкций против группы Московской биржи российская валюта начала активно укрепляться к трем мировым – доллару, евро и юаню. 19 июня утром китайская валюта торговалась на Мосбирже по 10,934 руб., ниже отметки 11 руб. курс упал впервые с середины мая 2023 г. К концу дня китайская валюта немного отыграла потери, закончив день на отметке 11,20 руб. при потере 2% (24 коп.). Фьючерс на доллар заключался по 82,6 руб./$, потеряв 4,05% от предыдущего дня.