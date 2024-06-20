Как долго будет укрепляться рубль

Как долго будет укрепляться рубльБез вмешательства властей курс юаня может перейти в диапазон 10–11 руб., доллара – 71–83 руб./$
С момента введения санкций против группы Московской биржи российская валюта начала активно укрепляться к трем мировым – доллару, евро и юаню. 19 июня утром китайская валюта торговалась на Мосбирже по 10,934 руб., ниже отметки 11 руб. курс упал впервые с середины мая 2023 г. К концу дня китайская валюта немного отыграла потери, закончив день на отметке 11,20 руб. при потере 2% (24 коп.). Фьючерс на доллар заключался по 82,6 руб./$, потеряв 4,05% от предыдущего дня.
Официальные курсы доллара и евро на 20 июня, которые теперь ЦБ устанавливает на основе внебиржевых торгов, оказались более чем на 4 руб. ниже предыдущего дня – 82,63 руб./$ (87,03 руб./$ на 19 июня) и 89,09 руб./евро (93,30 руб./евро). Для сравнения: в последний день торгов перед их отключением доллар стоил на Мосбирже 89,1 руб., евро – 95,62 руб.