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Как долго будет укрепляться рубль

Без вмешательства властей курс юаня может перейти в диапазон 10–11 руб., доллара – 71–83 руб./$
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

С момента введения санкций против группы Московской биржи российская валюта начала активно укрепляться к трем мировым – доллару, евро и юаню. 19 июня утром китайская валюта торговалась на Мосбирже по 10,934 руб., ниже отметки 11 руб. курс упал впервые с середины мая 2023 г. К концу дня китайская валюта немного отыграла потери, закончив день на отметке 11,20 руб. при потере 2% (24 коп.). Фьючерс на доллар заключался по 82,6 руб./$, потеряв 4,05% от предыдущего дня.

Официальные курсы доллара и евро на 20 июня, которые теперь ЦБ устанавливает на основе внебиржевых торгов, оказались более чем на 4 руб. ниже предыдущего дня – 82,63 руб./$ (87,03 руб./$ на 19 июня) и 89,09 руб./евро (93,30 руб./евро). Для сравнения: в последний день торгов перед их отключением доллар стоил на Мосбирже 89,1 руб., евро – 95,62 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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