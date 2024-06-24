Зачем кабмин снизил требования по возврату выручки

Зачем кабмин снизил требования по возврату выручкиЭто было сделано для ограничения слишком резкого укрепления рубля на фоне санкций против биржи
Правительство приняло решение смягчить требования к обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь они обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, вместо 80%, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства 21 июня. Решение принято с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, пишет кабмин.
Требование об обязательной продаже валюты для 43 категорий экспортеров (их перечень не опубликован) было введено указом президента, который вступил в силу с 16 октября прошлого года. Оно касается экспортеров из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Согласно первоначально установленному порядку, такие компании обязаны были зачислять на свои российские счета не менее 80% объема валютной выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы.