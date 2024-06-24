Зачем кабмин снизил требования по возврату выручки

Требование об обязательной продаже валюты для 43 категорий экспортеров (их перечень не опубликован) было введено указом президента, который вступил в силу с 16 октября прошлого года. Оно касается экспортеров из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Согласно первоначально установленному порядку, такие компании обязаны были зачислять на свои российские счета не менее 80% объема валютной выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы.