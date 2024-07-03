Минэк предложил реформировать институт акционерных соглашений

Законопроект предполагает повышение роли корпоративного договора. Он заключается между участниками ООО или АО и может, например, определять, как они будут голосовать на собрании участников, управлять компанией, приобретать или отчуждать доли по установленной цене. В случае если стороны нарушают условия этого договора, они должны выплатить неустойку. При этом сейчас участники могут занизить ее размер, что существенно подрывает доверие к данному институту, говорится в пояснительной записке. Минэк предлагает ограничить возможность уменьшения неустойки. В частности, если один из участников докажет, что другая сторона нарушила условия договора и обогатилась за счет этого, т. е. получила необоснованную выгоду, то нарушителю придется выплатить неустойку в повышенном размере.