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Минэк предложил реформировать институт акционерных соглашений

Ведомство подготовило революционные изменения, например возможность волезамещающего решения
Анастасия Бойко
Минэк хочет расширить возможности использования корпоративного договора для защиты интересов инвесторов/ Евгений Разумный / Ведомости

Минэк подготовил несколько законопроектов, которые создают новое регулирование в области корпоративных договоров, т. е. акционерных соглашений. В частности, предлагается реформировать механизм определения неустойки, подлежащей к выплате из-за нарушения условий, ввести новый институт волезамещающего решения суда по исходу голосования совета директоров, а также специальные инструменты отчуждения акций, в том числе в пользу третьих лиц. Изменения предлагается внести в законы об АО и ООО, а также в часть I Гражданского кодекса. Документ есть у «Ведомостей».

Что именно предлагает Минэк

Законопроект предполагает повышение роли корпоративного договора. Он заключается между участниками ООО или АО и может, например, определять, как они будут голосовать на собрании участников, управлять компанией, приобретать или отчуждать доли по установленной цене. В случае если стороны нарушают условия этого договора, они должны выплатить неустойку. При этом сейчас участники могут занизить ее размер, что существенно подрывает доверие к данному институту, говорится в пояснительной записке. Минэк предлагает ограничить возможность уменьшения неустойки. В частности, если один из участников докажет, что другая сторона нарушила условия договора и обогатилась за счет этого, т. е. получила необоснованную выгоду, то нарушителю придется выплатить неустойку в повышенном размере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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