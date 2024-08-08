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/ Экономика

Проект добровольной передачи ФТС данных в обмен на льготы не пользуется успехом

За год к таможенному мониторингу присоединились две компании
Дарья Мосолкина
Главное преимущество таможенного мониторинга – мораторий на проверки – не имеет для бизнеса особой ценности: у таможенников сохраняется право на альтернативную форму контроля/ Максим Стулов / Ведомости

Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга (ТМ), действующий в России уже больше года, не пользуется популярностью у бизнеса. Несмотря на усилия ФТС и правительства, к нему присоединились только две компании, следует из данных на сайте таможенного ведомства. Представитель ФТС подтвердил актуальность этой информации, но уточнил, что оценивать востребованность системы планируется в конце 2024 г. Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует этот проект, также предложил подводить итоги позднее. Эксперимент по внедрению новой формы таможенного контроля заработал в апреле 2023 г. Его механизм описан в постановлении правительства от 16 февраля 2023 г. № 240. Требования к потенциальным участникам технические и касаются главным образом чистоты учета. ТМ схож с аналогичным по своей сути проектом налогового мониторинга, который реализует ФНС.

Согласно условиям эксперимента, компании – участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, таможенники сопоставляют содержащиеся там сведения с информацией, указанной в таможенных декларациях. Взамен участники мониторинга получают индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками, и избежать административной ответственности по ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (устанавливает ответственность за недекларирование или недостоверное декларирование товаров). Кроме того, компании, подключившиеся к эксперименту, получают статус добросовестного участника ВЭД. Участие в эксперименте опционально, присоединиться могут уполномоченные экономические операторы (УЭО, включаются в специальный реестр, актуальный для всей территории ЕАЭС, такой статус могут получить, например, импортеры, брокеры и экспедиторы), а также компании промышленного кластера. В конце июня правительство пересмотрело условия эксперимента: он был продлен с 1 ноября 2024 г. еще на год, круг его потенциальных пользователей расширился за счет участников ВЭД низкой категории риска, а под мораторий попали не только выездные, но и камеральные проверки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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