Проект добровольной передачи ФТС данных в обмен на льготы не пользуется успехом

Согласно условиям эксперимента, компании – участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, таможенники сопоставляют содержащиеся там сведения с информацией, указанной в таможенных декларациях. Взамен участники мониторинга получают индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками, и избежать административной ответственности по ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (устанавливает ответственность за недекларирование или недостоверное декларирование товаров). Кроме того, компании, подключившиеся к эксперименту, получают статус добросовестного участника ВЭД. Участие в эксперименте опционально, присоединиться могут уполномоченные экономические операторы (УЭО, включаются в специальный реестр, актуальный для всей территории ЕАЭС, такой статус могут получить, например, импортеры, брокеры и экспедиторы), а также компании промышленного кластера. В конце июня правительство пересмотрело условия эксперимента: он был продлен с 1 ноября 2024 г. еще на год, круг его потенциальных пользователей расширился за счет участников ВЭД низкой категории риска, а под мораторий попали не только выездные, но и камеральные проверки.