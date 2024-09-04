Минэк назвал сумму налоговых выплат от резидентов «русских офшоров»За пять лет такие компании перечислили в бюджет 38 млрд рублей
Компании, которые зарегистрировались в специальных административных районах (САР) с 2018 по 2023 г., выплатили налоги на общую сумму 38 млрд руб. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе сессии «САР: капитал выбирает Родину» на Восточном экономическом форуме.
Наибольшая часть налоговых поступлений по обоим САР – 24,8 млрд руб. – пришлась на 2023 г., отметил замминистра. Из них 12,2 млрд руб. выплатили компании, зарегистрированные на о. Русский. Резидентами САР сейчас являются 426 международных компаний, два международных общественно полезных фонда (одна из правовых форм районов – «Ведомости») и шесть международных личных фондов, добавил Торосов.
В 2022 г. общая сумма налогов от компаний, переехавших в САРы, была значительно скромнее – менее 5 млрд руб., из которых на о. Октябрьский пришлось более 4 млрд руб, на о. Русский – порядка 300 млн, говорил Торосов «Ведомостям» в 2023 г. Общий размер инвестиций таких компаний за 2019-2023 гг. составил 85 млрд руб., сообщил замминистра.
Сейчас в России действует два САР – на о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 г., чтобы привлечь в российскую юрисдикцию российский бизнес, зарегистрированный за рубежом, в том числе в офшорах. На их территории действуют пониженные ставки налога на прибыль и не осуществляется валютный контроль. Кроме того, резиденты САР применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г. Для резидентов САРов установлены пониженные ставки при получении дивидендов, процентов и роялти (5%) и при выплате данных доходов – 10%. При этом для международных холдинговых компаний ставка по дивидендам может быть нулевой. Для этого необходимо владеть не менее чем 50% уставного капитала дочерней компании в течение не менее года. Для получения налоговых льгот необходимо создать реальное экономическое присутствие и осуществить инвестиции в размере не менее 300 млн руб.
САРы сейчас являются основным инструментом деофшоризации российских компаний – за годы существования механизм был хорошо отработан, поэтому сейчас проведение каких-либо «ключевых изменений» не планируется, отметил Торосов. Основные будущие усовершенствования, по его словам, будут касаться института личных фондов, создаваемых для передачи бизнеса наследникам. Последние поправки, связанные с регулированием САР, были приняты в августе, они предполагают продление упрощенной редомициляции компаний, а также разрешают переезжать организациям, созданным до 1 марта 2024 г. (ранее срок был ограничен 1 марта 2022 г.). Кроме того, минимальный имущественный взнос для регистрации личного фонда был снижен с 5 млрд до 500 млн руб.
Инструмент сейчас предлагает много различных возможностей, однако у бизнеса все еще есть запрос на некоторые точечные изменения, считает статс-секретарь – замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. В частности, речь идет о возможности самостоятельного выбора валютного резидентства, а также о большей конфиденциальности решений переехать в САРы. «Все понимают под какими “дамокловыми мечами” с точки зрения побега из своих юрисдикций [находятся компании]. И здесь хотелось бы еще больших гарантий закрытости своих решений», – сказал он. Кроме того сейчас, по словам Волкова, существует запрос от непубличных иностранных компаний на разрешение переезда в САР, чтобы «перерождаться в нашей юрисдикции».
САРы – это уже состоявшийся инструмент, однако все еще остаются вопросы, которые требуют точечной донастройки, согласился генеральный директор ПАО «Полюс» (переехало в САР в 2015 г.) Алексей Востоков. Например, необходимо уточнить объекты, инвестиции в которые являются обязательным условием переезда. «С одной стороны, это хорошо, что критерии так размыты, но если бы их возможно было уточнить, то компании не пользовались инструментом пожертвований», – отметил он. Кроме того, важно предусмотреть возможность соинвестирования – привлечения других инвесторов в проекты капитального строительства, а также расширить перечень специальностей работников, обязательных для нахождения в штате, добавив туда специалистов в области IT и высоких технологий, считает Востоков.
Не только САРы
Еще один инструмент деофшоризации – наделение компаний статусом экономически значимых организаций (ЭЗО) – также популярен у бизнеса, отметил Торосов. Сейчас его получили уже 10 компаний, заявка еще от одного кандидата находится на рассмотрении, рассказал замминистра. Действие института ЭЗО сейчас имеет ограничение по сроку – до конца 2024 г., однако правительство планирует внести поправки о его продлении, добавил он. При этом несмотря на востребованность ЭЗО, этот инструмент не станет массовым способом деофшоризации, так как он предполагает, что компания соответствует целому ряду критериев в т.ч. финансовых и корпоративных, отметил Торосов.
Восемь из 10 ЭЗО уже завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний, писали «Ведомости» 28 августа. Положительные решения вынесены в отношении «АБ холдинга» (контролирует Альфа-банк), ООО «ЮНС-холдинг» («Альфастрахование»), ООО «Корпоративный центр Икс 5» (X5 Group), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), АО «Акрон групп» (один из основных акционеров производителя минеральных удобрений «Акрон»), угледобывающая компания ООО «Разрез Аршановский», МКАО «Хайлэнд голд» (управляет предприятиями группы золотодобытчика Highland Gold – HGM) и табачного дистрибутора АО «Торговая компания «Мегаполис». Заседания еще по двум компаниям – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и АО «Группа «Русагро» – состоятся в первой половине сентября.