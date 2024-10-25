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/ Экономика

Госдума одобрила бюджет «без нефтяной иглы» в первом чтении

Расходы и доходы главного финансового документа рассчитаны исходя из ключевой ставки 15,1%
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Депутатов интересовали вопросы формирования доходной части бюджета, а также возможные риски увеличения дефицита по итогам будущего года/ Максим Стулов / Ведомости

Государственная дума на пленарном заседании 24 октября приняла в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Из 393 депутатов «за» выступили 314, «против» – 1, еще 78 воздержались от голосования. Срок предоставления поправок ко второму чтению назначен на 5 но­ября, а их рассмотрение – на 14 ноября, следует из базы Госдумы.

Из-за значительного роста ВВП доходы в будущем году окажутся на 20% выше, чем это планировалось год назад, напомнил в ходе заседания глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ожидаемый рост доли ненефтегазовых поступлений (с 58,4% в 2022 г. до 77,4% в 2027 г.) говорит о том, что «Россия сошла с нефтяной иглы» – это новое качество российской экономики, считает Макаров. При этом такая позитивная динамика – «не повод включить марш и потанцевать», государству необходимо оценивать возможные риски, среди которых замедление мировой экономики, дефицит на рынке труда, а также вероятность замедления инвестиций, полагает он. Кроме того, после повышения ставки налога на прибыль на 5% с 2025 г. увеличивается вероятность снижения налоговых поступлений, отметил Макаров. Избежать этих рисков, по его мнению, позволит согласованная политика правительства и Центрального банка, а также «решительное улучшение делового климата». «Деньги, которые находятся на депозитах компаний, – это еще один бюджет», – уверен он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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