Госдума одобрила бюджет «без нефтяной иглы» в первом чтении

Из-за значительного роста ВВП доходы в будущем году окажутся на 20% выше, чем это планировалось год назад, напомнил в ходе заседания глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ожидаемый рост доли ненефтегазовых поступлений (с 58,4% в 2022 г. до 77,4% в 2027 г.) говорит о том, что «Россия сошла с нефтяной иглы» – это новое качество российской экономики, считает Макаров. При этом такая позитивная динамика – «не повод включить марш и потанцевать», государству необходимо оценивать возможные риски, среди которых замедление мировой экономики, дефицит на рынке труда, а также вероятность замедления инвестиций, полагает он. Кроме того, после повышения ставки налога на прибыль на 5% с 2025 г. увеличивается вероятность снижения налоговых поступлений, отметил Макаров. Избежать этих рисков, по его мнению, позволит согласованная политика правительства и Центрального банка, а также «решительное улучшение делового климата». «Деньги, которые находятся на депозитах компаний, – это еще один бюджет», – уверен он.