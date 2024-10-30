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/ Экономика

Кабмин сохранит упрощенный порядок получения лицензий в 2025 году

В приграничных регионах некоторые разрешительные документы будут продлены автоматически
Яков Тимаков
В пояснительной записке Минэкономразвития подчеркивает, что предлагаемые изменения снизят административную и финансовую нагрузку на бизнес/ Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предложило сохранить упрощенный порядок получения разрешительных документов на 2025 г. для авиации, строительства, недропользования, лесных отношений, а также продлить ряд лицензий для приграничных регионов. Это следует из проекта постановления правительства (есть у «Ведомостей») – документ вскоре будет опубликован для общественного обсуждения. Речь идет об ускорении выдачи сертификатов и лицензий, а также сокращении перечня обязательных требований для их получения.

В регионах с желтым (высоким) или красным (критическим) уровнем террористической опасности предлагается продлить срок действия квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности. Имеются в виду главные удостоверяющие документы оценщиков – физлиц, которые наделены правом определять стоимость материальных и нематериальных объектов: от недвижимости и транспортных средств до прав требования и собственности. Единственное условие автоматического продления документа – наличие у оценщика регистрации в «желтом» или «красном» районе. Сегодня желтый уровень действует в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в отдельных районах Воронежской области и Краснодарского края, а красный уровень не объявлен нигде по стране, пояснил представитель Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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