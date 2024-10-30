Кабмин сохранит упрощенный порядок получения лицензий в 2025 году

В регионах с желтым (высоким) или красным (критическим) уровнем террористической опасности предлагается продлить срок действия квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности. Имеются в виду главные удостоверяющие документы оценщиков – физлиц, которые наделены правом определять стоимость материальных и нематериальных объектов: от недвижимости и транспортных средств до прав требования и собственности. Единственное условие автоматического продления документа – наличие у оценщика регистрации в «желтом» или «красном» районе. Сегодня желтый уровень действует в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в отдельных районах Воронежской области и Краснодарского края, а красный уровень не объявлен нигде по стране, пояснил представитель Минэка.