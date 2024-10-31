Почему в Китае думают о новых стимулирующих экономику мерах

Почему в Китае думают о новых стимулирующих экономику мерахОблигации более чем на $2 трлн могут остановить замедление роста ВВП страны и защитят от торговой войны с США
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководство Коммунистической партии Китая (КПК) в ближайшие два месяца реализовывать принятые и разработать новые меры, которые позволят Китаю «стремиться к достижению ежегодных целей и задач экономического и социального развития», включая показатель роста в 5% ВВП. Об этом Си заявил на спецсеминаре для руководящих кадров провинциального и министерского уровня. Его речь цитирует 30 октября на первой полосе главная газета КПК «Жэньминь жибао».
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