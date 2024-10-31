Почему в Китае думают о новых стимулирующих экономику мерах

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководство Коммунистической партии Китая (КПК) в ближайшие два месяца реализовывать принятые и разработать новые меры, которые позволят Китаю «стремиться к достижению ежегодных целей и задач экономического и социального развития», включая показатель роста в 5% ВВП. Об этом Си заявил на спецсеминаре для руководящих кадров провинциального и министерского уровня. Его речь цитирует 30 октября на первой полосе главная газета КПК «Жэньминь жибао».