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/ Экономика

Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью получат право на две пенсии

Одна из них – это в разы увеличенная соцпенсия по инвалидности
Яков Тимаков
Геннадий Дубовой / РИА Новости

Пенсии ополченцев из ДНР и ЛНР, ставших инвалидами в боях с 2014 г., станут выше – за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний. Это следует из законопроекта, который подготовил Минтруд. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», он получил положительные заключения от Счетной палаты, государственно-правового управления президента и комиссии правительства по законопроектной деятельности (КЗД). Источник, близкий к правительству, подтвердил, что законопроект был принят на КЗД, уточнив, что после рассмотрения на заседании правительства его внесут в Госдуму.

Кроме того, законопроект Минтруда дает право инвалидам-ополченцам одновременно получать две пенсии – по инвалидности и по старости либо по инвалидности и за выслугу лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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