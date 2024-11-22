Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью получат право на две пенсии

Пенсии ополченцев из ДНР и ЛНР, ставших инвалидами в боях с 2014 г., станут выше – за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний. Это следует из законопроекта, который подготовил Минтруд. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», он получил положительные заключения от Счетной палаты, государственно-правового управления президента и комиссии правительства по законопроектной деятельности (КЗД). Источник, близкий к правительству, подтвердил, что законопроект был принят на КЗД, уточнив, что после рассмотрения на заседании правительства его внесут в Госдуму.