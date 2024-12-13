Эксперты BIS предложили изменить правило ДКП для центральных банков

Сейчас правила ДКП в макроэкономических моделях и инструментах центральных банков предполагают «универсальную» реакцию на инфляцию независимо от ее драйверов, говорится в докладе. Экономисты предлагают конкретизировать правило Тейлора (классическая модель, которую используют центральные банки при принятии решения о ставке на основе данных об инфляции, ВВП и других экономических условий. – «Ведомости»). Например, можно ввести новое понятие – «целевое правило Тейлора», основанное на доктрине Федеральной резервной системы (ФРС), которая призывает к более мягкой ДКП, когда инфляция обусловлена факторами предложения. Эксперты пришли к выводу, что ФРС реагировала значительно более агрессивно на инфляцию, обусловленную спросом, чем на рост цен, связанный с ограниченным предложением. А классическое правило Тейлора в большей степени противодействует влиянию шоков спроса, пишут авторы исследования.