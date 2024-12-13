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Эксперты BIS предложили изменить правило ДКП для центральных банков

Их идея может быть актуальна для российских реалий, считают экономисты
Анастасия Бойко

Денежно-кредитная политика (ДКП) не должна быть слишком жесткой, если инфляция обусловлена ограниченным предложением, а не ростом спроса. К такому выводу пришли эксперты Банка международных расчетов (Bank for International Settlements; BIS) в научном докладе «Целевые правила Тейлора: некоторые доказательства и теория».

Сейчас правила ДКП в макроэкономических моделях и инструментах центральных банков предполагают «универсальную» реакцию на инфляцию независимо от ее драйверов, говорится в докладе. Экономисты предлагают конкретизировать правило Тейлора (классическая модель, которую используют центральные банки при принятии решения о ставке на основе данных об инфляции, ВВП и других экономических условий. – «Ведомости»). Например, можно ввести новое понятие – «целевое правило Тейлора», основанное на доктрине Федеральной резервной системы (ФРС), которая призывает к более мягкой ДКП, когда инфляция обусловлена факторами предложения. Эксперты пришли к выводу, что ФРС реагировала значительно более агрессивно на инфляцию, обусловленную спросом, чем на рост цен, связанный с ограниченным предложением. А классическое правило Тейлора в большей степени противодействует влиянию шоков спроса, пишут авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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