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/ Экономика

Власти определились с судьбой льготных кредитных программ для МСП

Выдача займов по ним приостановлена с лета
Яков Тимаков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти поставили точку в обсуждении будущего льготных кредитных программ для малых и средних предприятий (МСП). Выдачу новых займов прекращать не будут, но объем субсидирования ставки значительно сократят – выделенных на эти цели сумм хватит в основном на финансирование обязательств по старым займам, а формулу возмещения недополученных банками доходов изменят, отмечают два источника, знакомых с обсуждением. Объем субсидий на льготные кредиты МСП составят 238 млрд руб. в 2025–2030 гг., следует из паспорта федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2025 г. войдет в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Документ есть у «Ведомостей» – он был представлен президенту на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря.

Летом власти обсуждали два варианта, в том числе сворачивание ключевых льготных программ для МСП. В консервативном сценарии предполагалось выделить 147 млрд руб. за пять лет для финансирования только обязательств по уже выданным займам. В базовом сценарии предусматривалось финансирование из бюджета в 379,8 млрд руб., из которых 220 млрд руб. хотели направить на выдачи новых кредитов.»Ведомости» писали об этом 29 июля. Таким образом, в паспорте нацпроекта, представленном президенту, предполагается промежуточный вариант – сохранение выдач новых займов, но в меньшем объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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