Власти определились с судьбой льготных кредитных программ для МСП

Власти поставили точку в обсуждении будущего льготных кредитных программ для малых и средних предприятий (МСП). Выдачу новых займов прекращать не будут, но объем субсидирования ставки значительно сократят – выделенных на эти цели сумм хватит в основном на финансирование обязательств по старым займам, а формулу возмещения недополученных банками доходов изменят, отмечают два источника, знакомых с обсуждением. Объем субсидий на льготные кредиты МСП составят 238 млрд руб. в 2025–2030 гг., следует из паспорта федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2025 г. войдет в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Документ есть у «Ведомостей» – он был представлен президенту на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря.