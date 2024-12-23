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Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки

Решение ЦБ сохранить ставку стало сюрпризом для рынка, что указывает на проблемы в коммуникации
Ксения Котченко
По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для дезинфляции и возвращения уровня роста цен к цели
По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для дезинфляции и возвращения уровня роста цен к цели / Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Рассматривались три варианта: сохранение ставки, повышение до 22% или до 23%, рассказала Набиуллина.

При этом из-за отклонения инфляции от цели в 4% все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), подчеркнула глава ЦБ. В то же время в пресс-релизе был смягчен сигнал, указала Набиуллина. Формулировка «допускает возможность повышения ставки» изменена на «будет оценивать целесообразность» такого решения, пояснила глава регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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