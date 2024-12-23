Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Рассматривались три варианта: сохранение ставки, повышение до 22% или до 23%, рассказала Набиуллина.