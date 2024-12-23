Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки

Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставкиРешение ЦБ сохранить ставку стало сюрпризом для рынка, что указывает на проблемы в коммуникации
Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Рассматривались три варианта: сохранение ставки, повышение до 22% или до 23%, рассказала Набиуллина.
При этом из-за отклонения инфляции от цели в 4% все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), подчеркнула глава ЦБ. В то же время в пресс-релизе был смягчен сигнал, указала Набиуллина. Формулировка «допускает возможность повышения ставки» изменена на «будет оценивать целесообразность» такого решения, пояснила глава регулятора.