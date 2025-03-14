Счетная палата предложила отслеживать расчеты самозанятых

Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в условия применения спецрежима налога на профдоход (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, следует из ее годового отчета. Оценка эффективности эксперимента проводилась Счетной палатой по поручению президента России Владимира Путина, указано в документе. В целом НПД «благоприятен» для деятельности самозанятых – его введение не оказало существенного влияния на изменения численности лиц, применяющих другие спецрежимы (в их число входят, например, упрощенная система налогообложения, патенты и единый сельхозналог. – «Ведомости»), а значит, задача по легализации деятельности граждан выполняется, пишут аудиторы. В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство.