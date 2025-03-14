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Счетная палата предложила отслеживать расчеты самозанятых

Режим НПД реализуется довольно успешно, но нуждается в дополнительном контроле
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в условия применения спецрежима налога на профдоход (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, следует из ее годового отчета. Оценка эффективности эксперимента проводилась Счетной палатой по поручению президента России Владимира Путина, указано в документе. В целом НПД «благоприятен» для деятельности самозанятых – его введение не оказало существенного влияния на изменения численности лиц, применяющих другие спецрежимы (в их число входят, например, упрощенная система налогообложения, патенты и единый сельхозналог. – «Ведомости»), а значит, задача по легализации деятельности граждан выполняется, пишут аудиторы. В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство.

В результате контрольных мероприятий было установлено, что часть самозанятых не передавали сведения о своих расчетах, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, сообщил представитель Счетной палаты в ответ на запрос «Ведомостей». Кроме того, установлена тенденция к увеличению задолженности по НПД, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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