В Госдуме раскритиковали законопроект о противодействии кибермошенничеству

«Мошенники строят свои схемы обмана на манипуляциях и доверии людей. Наша задача – не только помочь гражданам защитить себя от этих уловок, но и лишить злоумышленников возможности применять их методы. Для этого мы предлагаем комплекс простых мер – их порядка 30. Все они направлены на одно: надежную защиту человека от действий мошенников. Это наш главный приоритет», – уточнил «Ведомостям» зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко.