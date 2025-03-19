В Госдуме раскритиковали законопроект о противодействии кибермошенничеству

В Госдуме раскритиковали законопроект о противодействии кибермошенничествуПо их мнению, законопроект оказался юридически слабым и его следует доработать ко второму чтению
Госдума единогласно приняла в первом чтении проект федерального закона о создании единой госинформсистемы по противодействию кибермошенничеству. Но в ходе обсуждения депутаты отметили юридические пробелы в проекте, попросив внести соответствующие изменения ко второму чтению, назначенному на 25 марта 2025 г. Министр цифрового развития Максут Шадаев поблагодарил депутатов за поддержку проекта и уточнил, что все вопросы и изменения, предложенные при первом чтении, будут учтены министерством ко второму.
«Мошенники строят свои схемы обмана на манипуляциях и доверии людей. Наша задача – не только помочь гражданам защитить себя от этих уловок, но и лишить злоумышленников возможности применять их методы. Для этого мы предлагаем комплекс простых мер – их порядка 30. Все они направлены на одно: надежную защиту человека от действий мошенников. Это наш главный приоритет», – уточнил «Ведомостям» зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко.