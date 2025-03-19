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В Госдуме раскритиковали законопроект о противодействии кибермошенничеству

По их мнению, законопроект оказался юридически слабым и его следует доработать ко второму чтению
Ника Сизова
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума единогласно приняла в первом чтении проект федерального закона о создании единой госинформсистемы по противодействию кибермошенничеству. Но в ходе обсуждения депутаты отметили юридические пробелы в проекте, попросив внести соответствующие изменения ко второму чтению, назначенному на 25 марта 2025 г. Министр цифрового развития Максут Шадаев поблагодарил депутатов за поддержку проекта и уточнил, что все вопросы и изменения, предложенные при первом чтении, будут учтены министерством ко второму.

«Мошенники строят свои схемы обмана на манипуляциях и доверии людей. Наша задача – не только помочь гражданам защитить себя от этих уловок, но и лишить злоумышленников возможности применять их методы. Для этого мы предлагаем комплекс простых мер – их порядка 30. Все они направлены на одно: надежную защиту человека от действий мошенников. Это наш главный приоритет», – уточнил «Ведомостям» зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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