ЦБ зафиксировал существенный рост доходов 65% российских домохозяйств

ЦБ зафиксировал существенный рост доходов 65% российских домохозяйствДоля семей с финансовыми активами за два года увеличилась до 75,5%
Центробанк России представил предварительные результаты шестого всероссийского обследования доходов домохозяйств, в ходе которого было опрошено более 6000 семей. Данные были собраны в период с марта по октябрь 2024 г., а предыдущее исследование проводилось в 2022 г. Основные выводы показывают, что реальные доходы 65% домохозяйств значительно выросли с последнего опроса, но при этом 19% семей столкнулись с падением доходов более чем на 10%.
Лишь у 22% домохозяйств доходы увеличились на 50% и более. Рост доходов также приводил к увеличению расходов на товары длительного пользования и сбережения, а также повышению оптимизма относительно будущего. Но доля домохозяйств с финансовыми активами за два года изменилась незначительно. Россияне продолжают хранить сбережения в основном на банковских счетах, при этом суммы остаются скромными – медиана составляет 30 000 руб., что больше по сравнению с 20 000 в 2022 г. Средняя сумма на счетах выше – 136 000 руб.
Наибольший рост объема накопленных финансовых активов – до 70% – зафиксирован в средних доходных группах, где ежемесячный прирост составляет около 30 000 руб. на человека. В то же время 20% домохозяйств имеют кредиты или долги, 5,4% – обязательства по недвижимости (в основном ипотека), а 10% – микрозаймы и потребкредиты. Размер задолженности по этим кредитам и ипотеке заметно увеличился за два года. Средний долг по кредитам составляет 350 000 руб., а по ипотеке – 2,05 млн руб.
«Респонденты могут избыточно экстраполировать будущие изменения доходов из опыта 2022–2024 гг., что может приводить к ошибкам при решениях о расходах, сбережениях и кредитах», – отметил регулятор. За два года сбережения выросли во всех группах домохозяйств, особенно у семей со средними доходами (+50–70%). Доля домохозяйств с финансовыми активами увеличилась с 72,9 до 75,5%, главным образом за счет банковских вкладов. Доля владеющих акциями и облигациями семей снизилась с 1,6 до 1,4%.
При этом инфляционные ожидания респондентов на год вперед составили 11,2%, снизившись на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Бизнес прогнозирует инфляцию на уровне 10,5%. Оценка текущей инфляции населением осталась высокой – 14,8%. Доля предприятий, ожидающих рост цен на свою продукцию, снизилась с 62 до 57%. Средняя ожидаемая ключевая ставка через год – 13,1%. 62% респондентов полагают, что ставка либо останется на текущем уровне, либо снизится. Но 28% участников опроса ожидают ее повышения. Объем выдачи корпоративных кредитов вырос на 1,7% за месяц, а розничных – на 0,8%. 34% компаний отметили ужесточение условий кредитования, что ограничивает инвестиционную активность. Доля предприятий, планирующих брать кредиты в ближайшие три месяца, снизилась до 27%.
По данным ЦБ, на рынке труда сохраняется высокая конкуренция за персонал – 47% компаний сообщают о нехватке кадров. Средняя оценка роста зарплат в ближайшие 12 месяцев составила 8,4%, что выше предыдущего прогноза. Особенно остро дефицит кадров ощущается в строительстве и обрабатывающей промышленности. Деловая активность стабилизировалась после спада в конце прошлого года. Индекс ожиданий предприятий по спросу на продукцию вырос на 3,2 п. п., достигнув 51,7 пункта. В промышленности и строительстве фиксируется рост заказов, в то время как в торговле сохраняется осторожный настрой.