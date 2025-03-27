ЦБ зафиксировал существенный рост доходов 65% российских домохозяйств

Лишь у 22% домохозяйств доходы увеличились на 50% и более. Рост доходов также приводил к увеличению расходов на товары длительного пользования и сбережения, а также повышению оптимизма относительно будущего. Но доля домохозяйств с финансовыми активами за два года изменилась незначительно. Россияне продолжают хранить сбережения в основном на банковских счетах, при этом суммы остаются скромными – медиана составляет 30 000 руб., что больше по сравнению с 20 000 в 2022 г. Средняя сумма на счетах выше – 136 000 руб.