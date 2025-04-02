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Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении нормы сверхурочных

Также законопроект определяет порядок оплаты переработок
Анастасия Бойко
Работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе на срок до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением
Работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе на срок до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти пришли к консенсусу по системным изменениям в Трудовой кодекс (ТК), которые направлены на повышение гибкости рынка труда («Ведомости» ознакомились с последней версией документа). В частности, они предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, определяют порядок оплаты переработок, упрощают регламент увольнений.

Проект поправок в Трудовой кодекс, подготовленный Минэкономразвития и Минтрудом, обсуждался в феврале на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением. В нем принимали участие в том числе глава Минэка Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин, а также представители профсоюзов. По результатам встречи противоречия, которые ранее были у профсоюзов и работодателей, урегулированы, а проект закона решено поддержать при условии учета ряда замечаний, уточнили собеседники «Ведомостей». В результате законопроект был доработан.

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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