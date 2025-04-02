Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении нормы сверхурочных

Проект поправок в Трудовой кодекс, подготовленный Минэкономразвития и Минтрудом, обсуждался в феврале на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением. В нем принимали участие в том числе глава Минэка Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин, а также представители профсоюзов. По результатам встречи противоречия, которые ранее были у профсоюзов и работодателей, урегулированы, а проект закона решено поддержать при условии учета ряда замечаний, уточнили собеседники «Ведомостей». В результате законопроект был доработан.