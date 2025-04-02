Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении нормы сверхурочных

Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении нормы сверхурочныхТакже законопроект определяет порядок оплаты переработок
Власти пришли к консенсусу по системным изменениям в Трудовой кодекс (ТК), которые направлены на повышение гибкости рынка труда («Ведомости» ознакомились с последней версией документа). В частности, они предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, определяют порядок оплаты переработок, упрощают регламент увольнений.
Проект поправок в Трудовой кодекс, подготовленный Минэкономразвития и Минтрудом, обсуждался в феврале на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением. В нем принимали участие в том числе глава Минэка Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин, а также представители профсоюзов. По результатам встречи противоречия, которые ранее были у профсоюзов и работодателей, урегулированы, а проект закона решено поддержать при условии учета ряда замечаний, уточнили собеседники «Ведомостей». В результате законопроект был доработан.
Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 г.