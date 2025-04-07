Юристы пожаловались на усложнение налоговых норм для восприятия

Новые нормы Налогового кодекса (НК) становится все труднее понимать даже профессиональным юристам из-за сложности и объема формулировок. В 2024 г. парламент принял 34 налоговых закона, в которых было 145 предложений, содержащих более 100 слов, показало исследование, подготовленное управляющим партнером Taxadvisor Дмитрием Костальгиным (есть у «Ведомостей»). Автор провел лингвистический анализ поправок, вносившихся в кодекс на протяжении семи лет. Согласно его данным, новые нормы НК стали резко усложняться в 2022 г. Тогда количество тяжелых для восприятия предложений (состоят из 100 и более слов) выросло почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего года – до 152 в 2022 г. против 56 в 2021 г. Тремя годами ранее (в 2018–2020 гг.) их число не превышало 85.