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Юристы пожаловались на усложнение налоговых норм для восприятия

В 2024 году в НК вошло 145 новых предложений, содержащих тяжелые словесные конструкции, подсчитали эксперты
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Новые нормы Налогового кодекса (НК) становится все труднее понимать даже профессиональным юристам из-за сложности и объема формулировок. В 2024 г. парламент принял 34 налоговых закона, в которых было 145 предложений, содержащих более 100 слов, показало исследование, подготовленное управляющим партнером Taxadvisor Дмитрием Костальгиным (есть у «Ведомостей»). Автор провел лингвистический анализ поправок, вносившихся в кодекс на протяжении семи лет. Согласно его данным, новые нормы НК стали резко усложняться в 2022 г. Тогда количество тяжелых для восприятия предложений (состоят из 100 и более слов) выросло почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего года – до 152 в 2022 г. против 56 в 2021 г. Тремя годами ранее (в 2018–2020 гг.) их число не превышало 85.

Абсолютный антирекорд 2024 г. – предложение из 382 слов, для оформления которого понадобилась 51 запятая, отмечается в исследовании. Помимо сложности налоговых поправок юрист проанализировал их количество и пришел к выводу, что НК – один из чаще всего изменяемых нормативных актов России. По его подсчетам, за последние 10 лет в кодекс вносились поправки в среднем каждые 10 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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