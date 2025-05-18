Американский министр финансов назвал Moody's «отстающим индикатором»Агентство понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА1
Рейтинговое агентство Moody's является «отстающим индикатором», заявил в интервью NBC News министр финансов США Скотт Бессент.
Бессент считает, что понижение долгосрочного кредитного рейтинга США связано с политикой расходов администрации бывшего американского президента Джо Байдена. По его словам, прошлая администрация преподносила эти расходы как инвестиции в приоритетные направления, включая борьбу с изменением климата и расширение охвата населения медицинским обслуживанием.
«Это администрация Байдена и те расходы, которые мы наблюдали в течение последних четырех лет», – подчеркнул министр финансов.
18 мая Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА1, установив негативный прогноз. Агентство указало, что снижение отражает значительное увеличение государственного долга и коэффициентов процентных выплат по нему за последнее десятилетие.
В конце марта 2025 г. бюджетное управление конгресса США в своем докладе предупредило, что если правительство США не повысит потолок госдолга, то уже в августе или сентябре 2025 г. может случиться дефолт по государственным облигациям – трежерис. 10 апреля Бессент в ходе выступления в Белом доме заявил, что страна повысит потолок государственного долга. При этом он не уточнил, до какого уровня он будет повышен и когда будет принято соответствующее решение.
Потолок государственного долга представляет собой максимальную сумму заимствований, которую может привлечь мифин США. Лимит устанавливается законодательно и периодически пересматривается для обеспечения финансирования деятельности правительства. В последний раз потолок был повышен в декабре 2021 г., когда Байден подписал закон о его увеличении до $31,4 трлн. Весной 2023 г. он подписал другой закон, временно приостанавливающий действие потолка госдолга до 1 января 2025 г. Со 2 января лимит находится на уровне $36,1 трлн – объем непогашенного долга на предыдущий день.