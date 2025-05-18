Американский министр финансов назвал Moody's «отстающим индикатором»

В конце марта 2025 г. бюджетное управление конгресса США в своем докладе предупредило, что если правительство США не повысит потолок госдолга, то уже в августе или сентябре 2025 г. может случиться дефолт по государственным облигациям – трежерис. 10 апреля Бессент в ходе выступления в Белом доме заявил, что страна повысит потолок государственного долга. При этом он не уточнил, до какого уровня он будет повышен и когда будет принято соответствующее решение.