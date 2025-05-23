Бизнес сообщил о падении спроса и продаж в I квартале

Бизнес сообщил о падении спроса и продаж в I кварталеКонъюнктура вынуждает бизнес поднимать цены для сохранения прибыльности
Большинство предпринимателей (70%) ощутили в I квартале 2025 г. сокращение спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки. Это следует из результатов мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Исследование учитывает ответы руководителей и владельцев около 2500 компаний из 85 субъектов России.
Около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в январе – марте по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщают авторы. У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.
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