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Бизнес сообщил о падении спроса и продаж в I квартале

Конъюнктура вынуждает бизнес поднимать цены для сохранения прибыльности
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большинство предпринимателей (70%) ощутили в I квартале 2025 г. сокращение спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки. Это следует из результатов мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Исследование учитывает ответы руководителей и владельцев около 2500 компаний из 85 субъектов России.

Около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в январе – марте по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщают авторы. У 20% продажи выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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