Как Китай планирует свое развитие на следующие 10 лет

Кроме того, в 2026 г. в КНР предстоит утвердить и план развития экономики на 15-ю пятилетку, что традиционно происходит на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). И здесь власти могут не устанавливать конкретные целевые показатели доли индивидуального потребления в ВВП (сейчас она достигает 40%, что заметно меньше, чем в развитых странах). Подобные обязательства может быть трудно исполнить в условиях проблем с повышением конечного спроса со стороны домохозяйств. При этом долю производственного сектора в Китае в ближайшие пять лет планируют сохранять на «стабильном уровне» – сейчас она составляет около 25% ВВП, что говорит о нечувствительности страны к пожеланиям США о сокращении избыточных мощностей. Что касается итогов 10-летней программы «Сделано в Китае 2025», то даже западные эксперты сходятся во мнении, что она успешно достигла около 75–80% своих целей. Это доказывают практические достижения: например, передовые модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от DeepSeek, захват китайскими дронами около 80% рынка гражданского назначения, удовлетворение более 70% мирового спроса на солнечные панели, лидерство по литиевым аккумуляторам и резкий прорыв в электромобилях. Заметных успехов Китай добился и в космосе, включая планируемые миссии на Луну и на Марс. Одной из самых проблемных отраслей, которой уделялось особое внимание в последние 10 лет, в КНР остается гражданское авиастроение.