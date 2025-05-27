Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Как Китай планирует свое развитие на следующие 10 лет

Программу Made in China могут переименовать, но акцент на технологической независимости останется
Владимир Кулагин
Китай продолжит делать ставку на роботизацию
Китай продолжит делать ставку на роботизацию / LIU JUNXI / Xinhua via AFP

Руководство КНР во главе с председателем Си Цзиньпином разрабатывают на следующие 10 лет аналог программы Made in China 2025 («Сделано в Китае 2025»), направленной на развитие технологической независимости страны и производство высококачественной продукции. Как сообщает 26 мая Bloomberg со ссылкой на источники, программа может получить ребрендинг и быть менее публичной для избежания дополнительных трудностей со стороны Запада, но при этом содержательно вряд ли сильно изменится. Приоритетное внимание Пекин по-прежнему будет уделять развитию в стране ключевых технологий, включая оборудование для производства чипов. Монополия на самые современные технологии в этом секторе сохраняется у голландской ASML Holding NV и японской Tokyo Electron Ltd, которые испытывают давление США.

Кроме того, в 2026 г. в КНР предстоит утвердить и план развития экономики на 15-ю пятилетку, что традиционно происходит на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). И здесь власти могут не устанавливать конкретные целевые показатели доли индивидуального потребления в ВВП (сейчас она достигает 40%, что заметно меньше, чем в развитых странах). Подобные обязательства может быть трудно исполнить в условиях проблем с повышением конечного спроса со стороны домохозяйств. При этом долю производственного сектора в Китае в ближайшие пять лет планируют сохранять на «стабильном уровне» – сейчас она составляет около 25% ВВП, что говорит о нечувствительности страны к пожеланиям США о сокращении избыточных мощностей. Что касается итогов 10-летней программы «Сделано в Китае 2025», то даже западные эксперты сходятся во мнении, что она успешно достигла около 75–80% своих целей. Это доказывают практические достижения: например, передовые модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от DeepSeek, захват китайскими дронами около 80% рынка гражданского назначения, удовлетворение более 70% мирового спроса на солнечные панели, лидерство по литиевым аккумуляторам и резкий прорыв в электромобилях. Заметных успехов Китай добился и в космосе, включая планируемые миссии на Луну и на Марс. Одной из самых проблемных отраслей, которой уделялось особое внимание в последние 10 лет, в КНР остается гражданское авиастроение.

Всего этого удалось достичь, несмотря на сильное давление разных американских администраций по сдерживанию развития КНР – как республиканской Дональда Трампа, так и демократической Джо Байдена. КНР в последние годы наращивала, в свою очередь, инвестиции в передовые отрасли, например полупроводниковую, увеличивая ежегодно свои траты на НИОКР на уровне 7% в последнюю пятилетку (в 2024 г. эти расходы составили почти $500 млрд).

Экономическая дорожная карта развития Made in China 2025 была представлена тогдашним премьером госсовета Ли Кэцяном в 2015 г. и представляла собой план по превращению страны в одного из мировых лидеров в области новых технологий. Кроме того, с конца 2023 г. Си активно продвигает термин «производительные силы нового качества» или просто «новые производительные силы», которая подразумевает повсеместное использование новых технологий.

В мае Си говорил, что при разработке программы следующей пятилетки следует держать в уме влияние на Китай долгосрочных изменений международной обстановки, отмечает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Эти обстоятельства, пусть даже пока не до конца очевидные, должны влиять на оптимизацию отраслевой структуры экономики страны, отмечал лидер страны. И еще более стратегически важное место должно занять развитие «производительных сил нового качества». Правительство же Китая продолжит курс и низкоуглеродного развития отраслей обрабатывающей промышленности. При этом ставка на роботизацию тоже будет продолжена, так как в КНР нарастают проблемы со старением нации.

В Китае и раньше признавали проблему избыточных мощностей и боролись с ее последствиями и, очевидно, отчасти она остается, например, в производстве стали, говорит эксперт. В целом же уровень загрузки промышленных производств в Китае составляет около 75%, что не так уж много, отмечает аналитик.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных