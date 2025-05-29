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Российскую часть острова Большой Уссурийский включат в ТОР «Хабаровск»

Это позволит привлечь 11,2 млрд рублей частных инвестиций и создать сотни рабочих мест
Александр Тихонов
Игорь Онучин / РИА Новости
Игорь Онучин / РИА Новости

Российскую часть острова Большой Уссурийский, где проходит государственная граница с Китаем, и часть акватории реки Амур включат в границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Проект соответствующего постановления правительства, разработанного Минвостокразвития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в постановление правительства России от 28 июня 2023 г., которым три региональных ТОР («Комсомольск», «Николаевск» и «Хабаровск») были объединены в одну. Документ подготовлен во исполнение поручения вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева от 25 марта об исполнении дорожной карты по реализации совместно с Китаем проекта по развитию Большого Уссурийского.

Региональным властям и органам местного самоуправления предстоит устранить выявленные пересечения проектируемых участков в ЕГРН с земельными участками с кадастровыми номерами Корпорации развития Дальнего Востока и инвесторами и их приведение в соответствие с федеральным законодательством о регистрации недвижимости, говорится в пояснительной записке к проекту. «Предлагаемые изменения обеспечат создание дополнительно не менее 422 новых рабочих мест и привлечение 11,2 млрд руб. частных инвестиций. Реализация инвестиционных проектов предполагается только с учетом получения статуса резидента ТОР «Хабаровск», на налоговые платежи действующих предприятий расширение границ влияния не окажет», – отмечается там же.

Какие инвестпроекты планируется реализовать на Большом Уссурийском

В рамках формирования комплексной инвестиционной площадки на территории острова планируется реализация семи инвестпроектов: создание глэмпинг-отеля, яхт-клуба, инфраструктуры для оказания услуг по перевалке грузов для облуживания грузопотока между Россией и Китаем через остров, строительство двух гостиничных комплексов четырехзвездочной категории и создание многофункционального комплекса.

Сумма недополученных доходов от применения льгот по налогам с 2025 по 2037 г. оценивается в 2,1 млрд руб. Выпадающие доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с применением тарифов страховых взносов составят 777,52 млн руб. Потребуется покрытие выпадающих доходов за счет межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета в указанной сумме. «Бюджетный эффект от расширения границ для всех уровней бюджетов будет положительным, так как приведет к получению бюджетами дополнительных доходов», – говорится в пояснительной записке. По прогнозам, с 2025 по 2037 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) и во внебюджетные фонды составят 1,7 млрд руб.

Совместное развитие острова Большой Уссурийский стало ключевой темой прошедшего в Хабаровске 19–20 мая Российско-китайского форума. Генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян заявил, что китайская сторона планирует завершить строительство грузопассажирского пункта пропуска на острове в октябре 2026 г. С российской стороны пункт пропуска планируется построить в 2028 г., сообщало ранее подведомственное Минтрансу ФГКУ «Росгранстрой».

Совместное освоение Большого Уссурийского

16 мая 2024 г. в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе подписали идейную концепцию проекта совместного развития Большого Уссурийского. По сообщению Минвостокразвития, остров становится местом российско-китайской дружбы.

Китайская сторона активно развивает свою сторону Большого Уссурийского именно как туристскую локацию, привлекающую тысячи туристов ежегодно, говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко. «Россия также регулярно разрабатывает и обновляет планы по туристскому освоению территории, начиная с 2010-х гг. Расширение режима ТОР на эту территорию – шаг логичный, но это лишь одна из составляющих успеха проекта. Важно понимать, удастся ли привлечь китайских инвесторов и туристов (в инвестиционном пакете значатся перевалочный пункт, гостиницы и яхт-клуб) и имеется ли какая-то, хотя бы рамочная, совместная с китайской стороной концепция развития острова», – сказал он.

В последние годы практика расширения границ ТОР стала постоянной, замечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский: «Причем, часто это происходит под нужды конкретных проектов». По его словам, в данном случае интересно, что между поручением вице-премьера «проработать механизм» и разработкой проекта нормативного правового акта прошел всего один день. «Для действительно прорывного развития важно, чтобы в приграничной зоне появлялись не только транзитные проекты, но и современные высокотехнологичные производства в сфере обрабатывающей промышленности. А они пока не представлены», – отметил эксперт. К слову, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Российско-китайском форуме подчеркивал, что остров должен быть экологически чистым.

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