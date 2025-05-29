Российскую часть острова Большой Уссурийский включат в ТОР «Хабаровск»Это позволит привлечь 11,2 млрд рублей частных инвестиций и создать сотни рабочих мест
Российскую часть острова Большой Уссурийский, где проходит государственная граница с Китаем, и часть акватории реки Амур включат в границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Проект соответствующего постановления правительства, разработанного Минвостокразвития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в постановление правительства России от 28 июня 2023 г., которым три региональных ТОР («Комсомольск», «Николаевск» и «Хабаровск») были объединены в одну. Документ подготовлен во исполнение поручения вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева от 25 марта об исполнении дорожной карты по реализации совместно с Китаем проекта по развитию Большого Уссурийского.
Региональным властям и органам местного самоуправления предстоит устранить выявленные пересечения проектируемых участков в ЕГРН с земельными участками с кадастровыми номерами Корпорации развития Дальнего Востока и инвесторами и их приведение в соответствие с федеральным законодательством о регистрации недвижимости, говорится в пояснительной записке к проекту. «Предлагаемые изменения обеспечат создание дополнительно не менее 422 новых рабочих мест и привлечение 11,2 млрд руб. частных инвестиций. Реализация инвестиционных проектов предполагается только с учетом получения статуса резидента ТОР «Хабаровск», на налоговые платежи действующих предприятий расширение границ влияния не окажет», – отмечается там же.
Какие инвестпроекты планируется реализовать на Большом Уссурийском
Сумма недополученных доходов от применения льгот по налогам с 2025 по 2037 г. оценивается в 2,1 млрд руб. Выпадающие доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с применением тарифов страховых взносов составят 777,52 млн руб. Потребуется покрытие выпадающих доходов за счет межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета в указанной сумме. «Бюджетный эффект от расширения границ для всех уровней бюджетов будет положительным, так как приведет к получению бюджетами дополнительных доходов», – говорится в пояснительной записке. По прогнозам, с 2025 по 2037 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) и во внебюджетные фонды составят 1,7 млрд руб.
Совместное развитие острова Большой Уссурийский стало ключевой темой прошедшего в Хабаровске 19–20 мая Российско-китайского форума. Генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян заявил, что китайская сторона планирует завершить строительство грузопассажирского пункта пропуска на острове в октябре 2026 г. С российской стороны пункт пропуска планируется построить в 2028 г., сообщало ранее подведомственное Минтрансу ФГКУ «Росгранстрой».
Совместное освоение Большого Уссурийского
Китайская сторона активно развивает свою сторону Большого Уссурийского именно как туристскую локацию, привлекающую тысячи туристов ежегодно, говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко. «Россия также регулярно разрабатывает и обновляет планы по туристскому освоению территории, начиная с 2010-х гг. Расширение режима ТОР на эту территорию – шаг логичный, но это лишь одна из составляющих успеха проекта. Важно понимать, удастся ли привлечь китайских инвесторов и туристов (в инвестиционном пакете значатся перевалочный пункт, гостиницы и яхт-клуб) и имеется ли какая-то, хотя бы рамочная, совместная с китайской стороной концепция развития острова», – сказал он.
В последние годы практика расширения границ ТОР стала постоянной, замечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский: «Причем, часто это происходит под нужды конкретных проектов». По его словам, в данном случае интересно, что между поручением вице-премьера «проработать механизм» и разработкой проекта нормативного правового акта прошел всего один день. «Для действительно прорывного развития важно, чтобы в приграничной зоне появлялись не только транзитные проекты, но и современные высокотехнологичные производства в сфере обрабатывающей промышленности. А они пока не представлены», – отметил эксперт. К слову, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Российско-китайском форуме подчеркивал, что остров должен быть экологически чистым.