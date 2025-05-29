Российскую часть острова Большой Уссурийский включат в ТОР «Хабаровск»

В последние годы практика расширения границ ТОР стала постоянной, замечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский: «Причем, часто это происходит под нужды конкретных проектов». По его словам, в данном случае интересно, что между поручением вице-премьера «проработать механизм» и разработкой проекта нормативного правового акта прошел всего один день. «Для действительно прорывного развития важно, чтобы в приграничной зоне появлялись не только транзитные проекты, но и современные высокотехнологичные производства в сфере обрабатывающей промышленности. А они пока не представлены», – отметил эксперт. К слову, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Российско-китайском форуме подчеркивал, что остров должен быть экологически чистым.