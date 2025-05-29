Эксперты оценили объем инвестиционного дефицита в странах БРИКС в $4 трлн

Эксперты оценили объем инвестиционного дефицита в странах БРИКС в $4 трлнДля его преодоления необходимо создать глобальный маркетплейс инвестпроектов
Страны БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия) сейчас сталкиваются с дефицитом инвестиций, который превышает $4 трлн, подсчитали аналитики «Яков и партнеры» в обзоре «Преодоление разрыва: развитие альтернативной финансовой инфраструктуры», подготовленном к конференции «Неделя БРИКС в UnB» в Бразилии (есть у «Ведомостей»). Из этой суммы от $1,4 трлн до $2,5 трлн необходимо для покрытия инфраструктурных потребностей, указывают аналитики. Для преодоления инвестиционного дефицита эксперты предложили «два институциональных решения». Во-первых, необходимо создать децентрализованную инфраструктуру депозитарного учета и расчетов, которая позволит странам БРИКС инвестировать друг в друга напрямую, пишут авторы документа. По их оценкам, это поможет значительно сократить транзакционные издержки и спреды между ценами покупки и продажи, а также повысить ликвидность и снизить стоимость капитала.
В конце 2024 г. глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство сейчас ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear, которая основывается на технологии распределенного реестра. «Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но использование которых ограничено для России и ряда других стран», – рассказал тогда Силуанов. Кроме того, страны объединения, по его словам, обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.