Эксперты оценили объем инвестиционного дефицита в странах БРИКС в $4 трлн

Страны БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия) сейчас сталкиваются с дефицитом инвестиций, который превышает $4 трлн, подсчитали аналитики «Яков и партнеры» в обзоре «Преодоление разрыва: развитие альтернативной финансовой инфраструктуры», подготовленном к конференции «Неделя БРИКС в UnB» в Бразилии (есть у «Ведомостей»). Из этой суммы от $1,4 трлн до $2,5 трлн необходимо для покрытия инфраструктурных потребностей, указывают аналитики. Для преодоления инвестиционного дефицита эксперты предложили «два институциональных решения». Во-первых, необходимо создать децентрализованную инфраструктуру депозитарного учета и расчетов, которая позволит странам БРИКС инвестировать друг в друга напрямую, пишут авторы документа. По их оценкам, это поможет значительно сократить транзакционные издержки и спреды между ценами покупки и продажи, а также повысить ликвидность и снизить стоимость капитала.