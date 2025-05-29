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Эксперты оценили объем инвестиционного дефицита в странах БРИКС в $4 трлн

Для его преодоления необходимо создать глобальный маркетплейс инвестпроектов
Дарья Мосолкина
Для обеспечения постоянного притока капитала развивающиеся страны должны разработать долгосрочную стратегию финансирования
Для обеспечения постоянного притока капитала развивающиеся страны должны разработать долгосрочную стратегию финансирования / Андрей Гордеев / Ведомости

Страны БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия) сейчас сталкиваются с дефицитом инвестиций, который превышает $4 трлн, подсчитали аналитики «Яков и партнеры» в обзоре «Преодоление разрыва: развитие альтернативной финансовой инфраструктуры», подготовленном к конференции «Неделя БРИКС в UnB» в Бразилии (есть у «Ведомостей»). Из этой суммы от $1,4 трлн до $2,5 трлн необходимо для покрытия инфраструктурных потребностей, указывают аналитики. Для преодоления инвестиционного дефицита эксперты предложили «два институциональных решения». Во-первых, необходимо создать децентрализованную инфраструктуру депозитарного учета и расчетов, которая позволит странам БРИКС инвестировать друг в друга напрямую, пишут авторы документа. По их оценкам, это поможет значительно сократить транзакционные издержки и спреды между ценами покупки и продажи, а также повысить ликвидность и снизить стоимость капитала.

В конце 2024 г. глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство сейчас ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear, которая основывается на технологии распределенного реестра. «Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но использование которых ограничено для России и ряда других стран», – рассказал тогда Силуанов. Кроме того, страны объединения, по его словам, обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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