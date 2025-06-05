Компании увеличили вложения в собственный капитал в I квартале

Инвестиции в основной капитал (без учета МСП) в I квартале 2025 г. выросли на 8,7% год к году, сообщает Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России». По сравнению с IV кварталом темп роста ускорился – тогда капвложения выросли на 4,9%. В совокупности инвестиции в нефинансовые активы в I квартале 2025 г. составили 5,79 трлн руб.