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Компании увеличили вложения в собственный капитал в I квартале

Наиболее высокие темпы инвестиций были в обрабатывающей промышленности
Ксения Котченко
Заметно росли инвестиции в производство химических веществ и химических продуктов
Заметно росли инвестиции в производство химических веществ и химических продуктов / Максим Богодвид / РИА Новости

Инвестиции в основной капитал (без учета МСП) в I квартале 2025 г. выросли на 8,7% год к году, сообщает Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России». По сравнению с IV кварталом темп роста ускорился – тогда капвложения выросли на 4,9%. В совокупности инвестиции в нефинансовые активы в I квартале 2025 г. составили 5,79 трлн руб.

Вложения в обрабатывающие производства выросли в I квартале на 41,9%. Резко, в 3,1 раза, выросли инвестиции в производство прочих транспортных средств и оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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