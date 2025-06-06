О чем договорились премьеры стран СНГ в Таджикистане

О чем договорились премьеры стран СНГ в ТаджикистанеСтраны подписали документы по усилению кооперации в тяжелом машиностроении, легкой промышленности и авиаотрасли
Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) – безусловный приоритет для России, отметил в ходе заседания Совета глав правительств СНГ российский премьер-министр Михаил Мишустин. Заседание прошло в Душанбе, во дворце «Кохи Сомон» (резиденция правительства Таджикистана), окруженном садом с павлинами. В этом году в совете председательствует премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В заседании помимо российской и таджикской сторон приняли участие премьер-министры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана.
Торгово-экономическое сотрудничество на пространстве Содружества развивается – по итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 трлн руб., отметил Мишустин. Этот рынок остается ключевым во внешнеторговом обороте, подчеркнул премьер. По итогам 2024 г. доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее, отметил Мишустин.
Особое значение страны уделяют развитию промышленной кооперации. В частности, совместные проекты компаний государств – членов СНГ получают финансовую поддержку из союзного бюджета в виде субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию одобренных инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для сельского хозяйства.
Мишустин предложил странам СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита, которая действует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это позволяет присоединиться к перевозкам через территорию ЕАЭС, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности трансграничных поставок. Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2024 г. Как отмечал тогда председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай. Он обеспечит «бесшовность» перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов. Единая система транзита в том числе предполагает применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования, а также упрощение в подаче декларации и уплате пошлин.
Сейчас в мире усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. «Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях», – указал российский премьер. «Важным считаем дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и союза», – указал Мишустин. С партнерами по «пятерке» страны формируют условия для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – это дает дополнительные преимущества гражданам и бизнесу наших стран, напомнил премьер.
Усиление кооперации
По итогам заседания главы правительств подписали 14 документов. Один из основных – соглашение о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Согласно документу, страны активизируют работу по обмену информацией и лучшими практиками в этой сфере, подготовке кадров в реальных отраслях экономики, развитии сотрудничества в новых технологических направлениях, а также увеличат производство и экспорт инновационной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости. Среди основных направлений – модернизация технологий и оборудования, развитие производства машин, техники и оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической, нефтегазовой и химической промышленности, а также производство крупногабаритных металлоконструкций и изделий. Как пояснил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, конкретные проекты в этой сфере не обсуждались. Соглашение определяет рамки, которые улучшат возможности развития кооперационных связей в тяжелом машиностроении и металлургии, а также в построении цепочек создания добавленной стоимости, что важно для укрепления макрорегиона Северной Евразии. Заседание Совета глав правительств СНГ подтвердило стремление входящих в объединение стран к сближению, укреплению отношений в экономике, гуманитарных связях, транспортном комплексе и других областях, подчеркнул Оверчук.
Нужно изучить некогда существовавшие во времена СССР механизмы промышленного партнерства и с учетом исторической преемственности развивать существующие предприятия, а также создавать новые формы кооперации, увеличивать финансирование в отрасль, отметил в ходе выступления министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Кабир Шерали. Он напомнил, что в Таджикистане есть значительный запас меди и минеральных ресурсов для развития отраслей промышленности. Речь идет о 800 месторождениях, на которых добывается сегодня порядка 50 видов минералов сырья, в том числе золото, серебро, свинец, литий, драгоценные камни и др. Кроме того, Совет глав правительств одобрил Концепцию развития сотрудничества в области легкой промышленности и план мероприятий по ее реализации. Документ предполагает кооперацию в переработке сырья животного и растительного происхождения, развитие производства тканей, координацию легкой промышленности со смежными отраслями экономики.
Еще один документ, рассмотренный премьерами, – Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Прежняя версия была принята 21 год назад, с тех пор отрасль претерпела значительные изменения, говорится в материалах правительства. Как пояснил председатель межгосударственного авиационного комитета Олег Строчевой, объем грузоперевозок воздушным транспортом в мире растет – в 2024 г. на 1,8%, а в 2025 г. прогнозируется его увеличение еще на 6%. Кроме того, число пассажиров в мире должно увеличиться с 4,6 млрд в 2024 г. до 12,4 млрд в 2050 г. В этом контексте особое значение приобретает эффективность функционирования национальных сфер организации воздушного движения. Необходим новый комплексный подход к решению вопросов унификации систем организации воздушного движения государств СНГ, которые базируются на экономической эффективности, повышении безопасности полета, а также обороноспособности государств, подчеркнул Строчевой.
Также среди подписанных документов – обновленная спустя 20 лет Концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения. Особое внимание предлагается уделить организации и оказанию помощи с применением телемедицинских технологий, планируются также совместные исследования и разработки в области медицины и фармацевтики.
Одним из инструментов финансирования совместных проектов может стать Евразийский банк развития (ЕАБР), отметил в ходе выступления председатель его правления Николай Подгузов. Накопленный портфель инвестиций банка составляет $16 млрд. С момента создания банк реализовал более 300 инвестиционных проектов, большую часть совместных международных проектов обеспечивает именно ЕАБР, указал Подгузов.
Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ предложено провести 30 сентября 2025 г. в Минске. Также Мишустин пригласил участников заседания принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Последняя встреча глав правительств СНГ прошла в Москве 12 декабря 2024 г. Тогда участники заседания совета утвердили меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса, а также соглашение по развитию гражданского судостроения.
Накануне, 4 июня, прошла встреча Мишустина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона во Дворце нации в Душанбе. Российский премьер в ходе встречи подчеркнул, что Таджикистан – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Объем взаимной торговли двух стран за январь – апрель 2025 г. вырос на 7%, превысив 44 млрд руб., отметил Мишустин. По его словам, есть возможности нарастить взаимные поставки и проекты в сфере машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики и многих других направлений. Премьер подчеркнул, что в интересах бизнеса и граждан РФ и Таджикистана нужно создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций, запускать новые совместные проекты.
Перспективное партнерство
Сейчас роль рынка стран СНГ как одной из стратегических площадок для реализации внешнеторгового потенциала России усиливается, отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова. Экспорт в эти государства в I квартале текущего года вырос на 7,2%, при том что в отношении стран, не входящих в Содружество, он снизился почти на 23%, напоминает она. Основными экспортными товарами в прошлом году традиционно оставались минеральные продукты, в первую очередь нефть и газ (61% общего объема), металлы и изделия из них (15%), перечисляет Воронкова. Одновременно заметно вырос экспорт продовольствия (+4 п. п.), достигнув 9% от общего объема, обращает внимание эксперт. В свою очередь, Россия завозит из СНГ оборудование и транспортные средства, а также продукцию химической промышленности, говорит она. Рынок СНГ остается одним из важнейших для России, соглашается научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Дмитрий Кузнецов. При этом в группе государств СНГ отдельно следует выделять страны ЕАЭС, поскольку единое экономическое пространство значительно упрощает торговлю между странами, в результате чего существенная часть товарооборота приходится именно на них, поясняет он. Единая система таможенного транзита ЕАЭС позволит оформлять транзитные декларации в электронном виде, следить за перемещением товаров через границы в режиме одного окна и минимизировать число проверок при пересечении границ, отмечает эксперт.
Россия – это крупнейший торговый партнер Таджикистана, товарооборот между странами в 2024 г. достиг рекорда, превысив $1,8 млрд, говорит Воронкова. Крупнейшей инвестицией России стало строительство Сангтудинской ГЭС-1, которая обеспечивает электроэнергией большую часть Таджикистана, напоминает эксперт. Кроме того, в республике сейчас строится совместное предприятие по переработке производственных отходов для золотодобывающего комплекса, а также проектируется комплекс предприятий легкой промышленности, добавляет Воронкова. В СНГ Россия реализует проекты в области тяжелого машиностроения, среди которых, например, совместный проект с «Камазом» – модернизация БелАЗа с внедрением автономного управления, рассказывает она.