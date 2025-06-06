О чем договорились премьеры стран СНГ в Таджикистане

Сейчас роль рынка стран СНГ как одной из стратегических площадок для реализации внешнеторгового потенциала России усиливается, отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова. Экспорт в эти государства в I квартале текущего года вырос на 7,2%, при том что в отношении стран, не входящих в Содружество, он снизился почти на 23%, напоминает она. Основными экспортными товарами в прошлом году традиционно оставались минеральные продукты, в первую очередь нефть и газ (61% общего объема), металлы и изделия из них (15%), перечисляет Воронкова. Одновременно заметно вырос экспорт продовольствия (+4 п. п.), достигнув 9% от общего объема, обращает внимание эксперт. В свою очередь, Россия завозит из СНГ оборудование и транспортные средства, а также продукцию химической промышленности, говорит она. Рынок СНГ остается одним из важнейших для России, соглашается научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Дмитрий Кузнецов. При этом в группе государств СНГ отдельно следует выделять страны ЕАЭС, поскольку единое экономическое пространство значительно упрощает торговлю между странами, в результате чего существенная часть товарооборота приходится именно на них, поясняет он. Единая система таможенного транзита ЕАЭС позволит оформлять транзитные декларации в электронном виде, следить за перемещением товаров через границы в режиме одного окна и минимизировать число проверок при пересечении границ, отмечает эксперт.