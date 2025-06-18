Маркетплейсы начали рассылать своим продавцам уведомления о дроблении

В рамках совместного эксперимента с ФНС маркетплейсы начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса. «Ведомости» ознакомились с одним из таких сообщений, которое получил 11 июня зарегистрированный в Ижевске продавец в своем личном кабинете. В нем указано, что, по информации ФНС, у него были выявлены признаки, определяющие риск дробления бизнеса между двумя и более налогоплательщиками, «что может свидетельствовать о риске неуплаты (неполной уплаты) НДС и налога на прибыль организаций в бюджет за I квартал 2025 г.».