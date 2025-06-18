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Маркетплейсы начали рассылать своим продавцам уведомления о дроблении

Селлерам необходимо передать пояснения в ФНС через площадки и уточнить декларации
Дарья Мосолкина
Лиана Липанова
Уведомления, которые маркетплейсы рассылают продавцам, не являются официальным требованием государственного органа и не обладают обязательной юридической силой
Уведомления, которые маркетплейсы рассылают продавцам, не являются официальным требованием государственного органа и не обладают обязательной юридической силой / Андрей Гордеев / Ведомости

В рамках совместного эксперимента с ФНС маркетплейсы начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса. «Ведомости» ознакомились с одним из таких сообщений, которое получил 11 июня зарегистрированный в Ижевске продавец в своем личном кабинете. В нем указано, что, по информации ФНС, у него были выявлены признаки, определяющие риск дробления бизнеса между двумя и более налогоплательщиками, «что может свидетельствовать о риске неуплаты (неполной уплаты) НДС и налога на прибыль организаций в бюджет за I квартал 2025 г.».

Получателю уведомления необходимо в течение 10 рабочих дней представить маркетплейсу письменные пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления», для их последующей отправки в территориальный налоговый орган, указано в сообщении. Кроме того, продавец должен представить уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за I квартал 2025 г. «с отражением совокупной выручки всей группы и применением соответствующей ставки НДС», указано в уведомлении. При этом информации о том, какие именно продавцы, по мнению ФНС, составляют единый бизнес с получателем сообщения, оно не содержит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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