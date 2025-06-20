Экономические власти обсудили рецессию и музыкальные предпочтения

Экономические власти обсудили рецессию и музыкальные предпочтенияДальнейшее развитие ситуации в экономике будет зависеть от денежно-кредитной политики
Экономика перешла в стадию охлаждения, но все цифры в статистике – это «зеркало заднего вида», отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе макроэкономической сессии «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов» на ПМЭФе. По текущим ощущениям бизнеса и индикаторам бизнес-климата, экономика «на грани перехода в рецессию», заявил он. Дальнейшее развитие ситуации зависит от принимаемых правительством и ЦБ решений. Глава Банка России Эльвира Набиуллина была более осторожна в своих оценках. По ее словам, текущая ситуация в экономике – «это выход из перегрева». Самый оптимистичный взгляд был у министра финансов Антона Силуанова. Он отметил, что видит «похолодание» в российской экономике, но это означает, что «за ним всегда приходит лето». В ответ модератор сессии и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пошутил, что «погода была бы лучше, если бы Гидрометеоцентр тоже передали в большой Минфин».
Речь идет не о математической рецессии, которая предполагает спад ВВП два квартала подряд, пояснил позже Решетников журналистам. «Я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся», – указал он. В то же время опросы бизнеса и оперативная статистика банков указывают на то, что идет ухудшение финансового состояния компаний. Кроме того, правительство в рамках подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики мониторит ситуацию и видит, что «число предприятий в зоне риска увеличивается».
«Риски, о которых мы говорили, никуда не деваются. Очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты – в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики», – подчеркнул он в разговоре с журналистами.
Банк России в обзоре финансовой стабильности также отмечал ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний на основе данных МСФО. Оно связано с ростом себестоимости, снижением рентабельности продаж и повышением расходов на обслуживание кредитов. Регулятор сообщал, что агрегированный показатель «чистый долг / EBITDA» по выборке по состоянию на начало 2025 г. увеличился на 0,1 год к году и составил 1,6 – это максимальный показатель за 10 лет, за исключением периода пандемии в 2020 г., когда он составлял 2. По данным ЦБ, трудности с обслуживанием долга возникли у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности.
Последний прогноз Минэка, подготовленный в апреле, предполагает рост ВВП в 2025 г. на уровне 2,5%.
Министерство при необходимости уточнит оценку в августе в ходе подготовки проекта бюджета и учтет влияние «принятых решений», сообщил Решетников журналистам. По данным Росстата, рост ВВП в I квартале составил 1,4%. Как отмечали ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты, в I квартале по сравнению с IV кварталом 2024 г. динамика ВВП с исключением сезонности была отрицательной.
Инвестиции в России вырастут по итогам 2025 г. только на 1,7%, напомнил Решетников. По словам министра, такой рост – это «амбициозная задача», потому что наблюдается большой приток средств на депозиты из-за высоких процентных ставок. «Мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить на новые проекты с кредитными ресурсами, он серьезно демотивирует и свои средства туда вкладывать», – подчеркнул Решетников. Рост показателя в I квартале составил 8,7%, это означает, что в III–IV квартале инвестиции могут перейти к снижению год к году.
О новой модели экономики
Участники дискуссии также разошлись во взглядах на текущую модель роста экономики. «Мы росли два года достаточно высокими темпами, из-за того что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила. Вы посмотрите, как у нас упала безработица! То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы», – отметила Набиуллина. В числе ресурсов роста, за счет которых экономика росла в прошлые года, Набиуллина назвала производственные мощности, импортозамещение, траты из фонда национального благосостояния России.
Накануне ПМЭФа замглавы администрации президента Максим Орешкин выдвинул тезис о том, что экономика России активно развивается в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но эта модель себя исчерпала. «Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», – указал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
До 9,88%
Экономика предложения во многом «пошла»: были запущены новые инвестиционные циклы в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, реализуются нацпроекты технологического лидерства, поспорил Решетников. В то же время выстраивание экономики предложения совпало с очень жесткой денежно-кредитной политикой, что негативно влияет на инвестиционную активность бизнеса. «Ясно, что предприятия за пределами этих программ господдержки инвестировать не очень хотят. Может быть, единственным исключением является [сектор] ВПК (военно-промышленного комплекса. – «Ведомости»)», – указал министр.
Дороговизна денег влияет на конкурентоспособность российских товаров на внешних рынках: сложная машиностроительная продукция очень сильно зависит от уровня процентных ставок, считает Решетников. Министр привел в пример железнодорожные локомотивы, которые проигрывают китайским. «Почему нам очень тяжело на внешних рынках и по большому счету мы их для себя закрыли? Потому что на 15–20% наш локомотив конкурентоспособен на выходе с завода, на споте, что называется. Но когда в китайский локомотив добавляют китайские деньги, мы те же 20% проигрываем, потому что у нас деньги дорогие», – объяснил министр. Набиуллина на это возразила, что два года назад ставки были низкими. «А что два года назад закрывало наш рынок?» – спросила она. По словам Решетникова, тогда было другое ограничение, в том числе вопрос длинных денег.
В дискуссию вмешался министр финансов, заметив, что «развивать экономику предложения и охлаждать экономику – две совершенно противоположные задачи». «Если мы говорим об экономике предложения, то да, действительно, мы сейчас справимся с инфляцией, чуть подохладимся, и она [новая модель экономики] потом пойдет уже другими темпами и в другом качестве», – подчеркнул он.
Про инфляцию
Дискуссию об инфляции на сессии предварял короткий разговор о музыке. «У меня к вам только два вопроса. Первый, конечно, самый главный – про музыку, потому что вы инфляцию сравнили с Девятой симфонией Бетховена. Кстати, если говорить о Бетховене, из симфоний, мне кажется, Пятая более драматично звучит – больше подходит», – отметил Макаров, обращаясь к Набиуллиной. «Давайте поговорим о музыке вместо ставки», – пошутила в ответ глава ЦБ. «Увертюра «Эгмонт» Бетховена тоже бы подошла, там переходы плавные, хотя мне больше нравится Второй концерт Рахманинова. Послушайте – и вы увидите, что ситуацию с инфляцией он отражает лучше, чем Бетховен», – отметил Макаров.
ЦБ продолжит настойчиво добиваться снижения инфляции до целевых 4%, потому что это основа для роста реальных доходов населения, а также важный фактор для планов бизнеса, отметила Набиуллина. «Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания. Это [замедление роста цен] должно происходить», – сказала глава ЦБ. Силуанов подчеркнул, что в этом вопросе «главное – вера и, если верить в 4%, точно сбудется». Макаров пошутил в ответ, что в борьбе со снижением инфляции могли бы помочь «пост и молитва».
Банк России в июне снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20% годовых, в то время как большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали сохранения ставки.
Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем оно устойчивое, отметил Решетников. Министр считает, что обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда «либо 4%, либо как в Турции». По его словам, есть и промежуточная зона принятия решений. «Я просто за то, чтобы помимо веры [в достижение таргета по инфляции] в 4% можно [было бы] хотя бы немножко любви к экономике, чуть-чуть», – обратился Решетников к Набиуллиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дискуссию ЦБ и Минэкономразвития, отметил, что глава государства вряд ли поставит точку в ней. «Эта дискуссия – это прекрасно. И именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства», – сказал Песков.
В мае инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года к 16 июня потребительские цены выросли на 3,64%, с начала месяца – на 0,08%.
Признаки рецессии
Признаки перехода в рецессию действительно есть – например, темп роста промышленности, за исключением оборонно-промышленного комплекса, стал отрицательным, сообщает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв. Избежать негативного сценария помогло бы смягчение денежно-кредитной политики, потому что и потребительский, и инвестиционный спрос сейчас находятся ниже равновесных уровней, считает Широв.
Для технической рецессии необходимо, чтобы реальный ВВП снизился во II квартале по сравнению с первым, – в таком случае формальный критерий будет выполнен: два квартала сжимающегося ВВП с учетом сезонной коррекции, поясняет старший директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Он добавляет, что менее формальные и технические определения рецессии подразумевают, что одновременно с ВВП снижается занятость, доходы, продажи и происходит это в большинстве отраслей. Для России актуален риск именно технической рецессии, но в базовом сценарии ее удастся избежать, считает Куликов. Он добавляет, что с высокой вероятностью и за полный год можно ожидать положительного реального роста ВВП.
Риск снижения уровня инвестиций в экономике возрастет к IV кварталу, предупреждает Широв. В течение II и III кварталов он допускает рост на уровне около 3% год к году, а дальше возникают риски из-за высокой базы конца 2024 г. и консолидации бюджетных расходов, поясняет Широв. По его словам, значительный объем бюджетных расходов перенесен на первую половину года.