Экономические власти обсудили рецессию и музыкальные предпочтения

Дороговизна денег влияет на конкурентоспособность российских товаров на внешних рынках: сложная машиностроительная продукция очень сильно зависит от уровня процентных ставок, считает Решетников. Министр привел в пример железнодорожные локомотивы, которые проигрывают китайским. «Почему нам очень тяжело на внешних рынках и по большому счету мы их для себя закрыли? Потому что на 15–20% наш локомотив конкурентоспособен на выходе с завода, на споте, что называется. Но когда в китайский локомотив добавляют китайские деньги, мы те же 20% проигрываем, потому что у нас деньги дорогие», – объяснил министр. Набиуллина на это возразила, что два года назад ставки были низкими. «А что два года назад закрывало наш рынок?» – спросила она. По словам Решетникова, тогда было другое ограничение, в том числе вопрос длинных денег.