Ликвидная часть ФНБ пополнилась на 1,3 трлн рублей в июне

Средства фонда также традиционно служат одним из источников финансирования дефицита бюджета. В этом году он составит 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП), которые планировались ранее. Кроме того, до 1 трлн руб. могут составить инвестиции из ФНБ. В материалах Минэкономразвития об итогах работы в 2024 г. и планах на 2025 г. говорилось, что планируется выдача 300 млрд руб. из ФНБ на проект строительства ВСМ Москва – Петербург, а после 2025 г. – проработка и запуск финансирования новых проектов на сумму до 300 млрд руб. Кроме того, в 2025-2030 гг. планируется оказать поддержку 10 проектам на сумму свыше 1,5 трлн руб. из средств ФНБ, говорилось в материалах.