Ликвидная часть ФНБ пополнилась на 1,3 трлн рублей в июне

Ликвидная часть ФНБ пополнилась на 1,3 трлн рублей в июнеМинфин зачислил средства от покупки валюты в прошлом году
Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличилась в июне на 1,3 трлн руб. На 1 июля она составляла 4,13 трлн руб. (1,9% ВВП), в то время как на 1 июня была на уровне 2,84 трлн руб. (1,3% ВВП), следует из данных Минфина. В июне в ФНБ были зачислены средства в иностранной валюте в сумме 61,123 млрд китайских юаней и 74 049,5 кг золота в обезличенной форме, которые в прошлом году были приобретена в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета, говорится в комментарии министерства.
Ранее «Ведомости» писали, что ликвидную часть фонда поддержат зачисления НГД за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб. Ситуация с ФНБ сейчас гораздо более напряженная, чем была ранее, так как цены на нефть ниже цены отсечения ($60 за барр.) и формально происходит исчерпание средств фонда, отмечали эксперты. В период неблагоприятной для фонда конъюнктуры зачисление «прошлогодних» средств исключит риски исчерпания ликвидной части ФНБ в ближайшей перспективе, говорили аналитики. В этом году министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство планирует обсудить корректировку цены отсечения в бюджетном правиле.
По итогам года, согласно прогнозу Минфина, ликвидная часть ФНБ (резервы на счетах ЦБ) должна была составить в 2025 г. 7,3 трлн руб. (3,4% ВВП) после 5,25 трлн руб. (2,7% ВВП) в 2024 г. В этом году также планируется использовать 447 млрд руб. из ФНБ, сообщал Силуанов. Согласно бюджетному правилу в случае неполучения НГД Минфин продает валюту и золото из ФНБ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. окажутся на 2,62 трлн руб. меньше предыдущего прогноза и составят 8,32 трлн руб. (3,7% к ВВП), следует из обновленного бюджета. За шесть месяцев НГД составили 4,735 трлн руб., из них в июне поступило 494,8 млрд руб., следует из данных Минфина.
Средства фонда также традиционно служат одним из источников финансирования дефицита бюджета. В этом году он составит 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП), которые планировались ранее. Кроме того, до 1 трлн руб. могут составить инвестиции из ФНБ. В материалах Минэкономразвития об итогах работы в 2024 г. и планах на 2025 г. говорилось, что планируется выдача 300 млрд руб. из ФНБ на проект строительства ВСМ Москва – Петербург, а после 2025 г. – проработка и запуск финансирования новых проектов на сумму до 300 млрд руб. Кроме того, в 2025-2030 гг. планируется оказать поддержку 10 проектам на сумму свыше 1,5 трлн руб. из средств ФНБ, говорилось в материалах.
Ранее Минфин сообщил, что ожидает в июле недобора НГД на 25,8 млрд руб., но в июне недооценил сборы на 7 млрд руб. Таким образом, с 7 июля по 6 августа Минфин продаст валюту на 18,8 млрд руб. (ежедневно по 0,8 млрд руб. в день). Вместе с продажами Банка России на 8,9 млрд руб. в день в рамках операций «зеркалирования» продажи валюты вырастут до 9,7 млрд руб. в день, подсчитал экономист Егор Сусин. В июле компаниям придется платить квартальный НДД, напомнил эксперт. Минэк оценил среднюю цену Urals в июне в $59,8/барр. против $52,1 в мае.
Если цены на российскую нефть снизятся устойчиво до $50/барр., то ликвидных средств ФНБ, с учетом его недавнего пополнения дополнительными нефтегазовыми доходами прошлого года, хватит примерно на 2,5 года при неизменной цене отсечения в бюджетном правиле, подсчитал главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Если же цена отсечения в бюджетном правиле снизится до $50/барр., а цены на российскую нефть сложатся долгосрочно около этого же уровня, то ФНБ и вовсе почти не придется использовать, добавил он.