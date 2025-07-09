Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

На рынке продажи банковских долгов сложилась нетипичная ситуация

Объем закрытых сделок растет, а цена портфелей снижается
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банки активно продавали просроченные долги коллекторам в этом году – за первое полугодие 2025 г. объем закрытых сделок вырос на 30,2% относительно аналогичного периода год назад и достиг 142,7 млрд руб. Это следует из исследования «Первого клиентского бюро» (ПКБ) и сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых продажах.

Вместе с тем на рынке наблюдается нестандартная ситуация: на фоне выраженного увеличения объемов закрытых сделок цены портфелей начали падать, указывает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Обычно происходит иначе, отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев: цены растут вслед за объемами из-за высокой конкуренции. В январе – марте средневзвешенная цена составляла 6,6% (от суммы основного долга), а в апреле – июне она опустилась до 4,73%, говорится в исследовании.

Тренд на снижение стоимости банковских портфелей подтверждают и данные электронной торговой площадки «Рынок долгов»: в первом полугодии 2025 г. цена была на 34% меньше, чем в аналогичный период год назад.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных