На рынке продажи банковских долгов сложилась нетипичная ситуация

На рынке продажи банковских долгов сложилась нетипичная ситуацияОбъем закрытых сделок растет, а цена портфелей снижается
Банки активно продавали просроченные долги коллекторам в этом году – за первое полугодие 2025 г. объем закрытых сделок вырос на 30,2% относительно аналогичного периода год назад и достиг 142,7 млрд руб. Это следует из исследования «Первого клиентского бюро» (ПКБ) и сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых продажах.
Вместе с тем на рынке наблюдается нестандартная ситуация: на фоне выраженного увеличения объемов закрытых сделок цены портфелей начали падать, указывает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Обычно происходит иначе, отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев: цены растут вслед за объемами из-за высокой конкуренции. В январе – марте средневзвешенная цена составляла 6,6% (от суммы основного долга), а в апреле – июне она опустилась до 4,73%, говорится в исследовании.
Тренд на снижение стоимости банковских портфелей подтверждают и данные электронной торговой площадки «Рынок долгов»: в первом полугодии 2025 г. цена была на 34% меньше, чем в аналогичный период год назад.