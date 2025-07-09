На рынке продажи банковских долгов сложилась нетипичная ситуация

Банки активно продавали просроченные долги коллекторам в этом году – за первое полугодие 2025 г. объем закрытых сделок вырос на 30,2% относительно аналогичного периода год назад и достиг 142,7 млрд руб. Это следует из исследования «Первого клиентского бюро» (ПКБ) и сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых продажах.