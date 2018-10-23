Руководитель Федеральной таможенной службы: Для добросовестного бизнеса достаточно преференций

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Стулов / Ведомости

В прошлом году таможня дала бизнесу немало обещаний – за три года автоматизировать контроль, упростить и ускорить проверки и избавить бизнес по возможности от общения с самими таможенниками. Обещания выполняются, считает руководитель ФТС Владимир Булавин: компаний, в работе которых таможенники не видят рисков, стало больше, а сам контроль ускорился. Бизнес с этим согласен, но не всегда – пожеланий у компаний немало. Они хотят отчитываться о платежах уже после того, как товар пересек границу, а документы подавать только в электронном виде. Компании хотят узнать, по каким критериям ФТС распределяет бизнес по трем группам риска – красной, желтой и зеленой.

Эволюция таможни налицо, но можно было бы совершить и революцию, считают эксперты, – сделать акцент на контроле до прибытия товара и после его выпуска, когда таможня сначала пропускает через границу товар, а уже потом проверяет, правильно ли рассчитаны таможенные платежи. Почему это невозможно сейчас, Булавин рассказывает «Ведомостям».

– В декабре в России должен начаться пилотный проект документарной прослеживаемости товаров, расскажите про него.

Владимир Булавин руководитель Федеральной таможенной службы Родился в 1953 г. в Липецкой области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и Высшую школу КГБ СССР

1977 начал карьеру в органах госбезопасности (служил в Нижегородской области)

1992 начальник ФСБ по Нижегородской области, в 2006 г. – замдиректора ФСБ России

2008 первый заместитель секретаря Совета безопасности

2013 полпред президента в Северо-Западном федеральном округе

2016 с 28 июля занимает пост руко­водителя ФТС

– В электронной таможенной декларации будет введено новое поле с идентификационным номером каждой товарной партии, которое будет загружаться в систему Федеральной налоговой службы (ФНС) и сопровождаться по всей цепочке до торговой сети. На этапе торговой сети возникают проблемы: скажем, поступила партия одежды и разошлась по торговым точкам – чтобы проконтролировать ее, нужно промаркировать каждое изделие. У компаний уже есть свои системы учета, поэтому нам предстоит наладить взаимоотношения с торговыми сетями и получить доступ к их системам учета. Также необходимо, чтобы выбиваемый чек был информативен для нас – не просто цена, а что это за изделие, где оно было произведено, – чтобы сравнить, что было выпущено и что продано (например, товар продан как французский, а ввозился как китайский).

– Какие товары попадут в пилот?

– В первую группу войдут бытовые электротовары (холодильники, стиральные машины, телевизоры), персональные компьютеры, тяжелая техника (бульдозеры, погрузчики, грейдеры, экскаваторы), детские коляски и металлическая мебель. Эти товары определены, но еще не утверждены.

– Не будет такая система дублировать уже работающую систему маркировки товаров? И зачем создавать две системы?

– Взаимодействие информационных систем таможенных и налоговых органов при внедрении документарной прослеживаемости товаров планируется построить так: сначала информация будет передана в систему прослеживаемости. Затем ЕАИС [Единая автоматизированная информационная система] таможенных органов в онлайн-режиме направляет в информационную систему ФНС (АИС «Налог-3») данные из оформленных деклараций. Переданные сведения обрабатываются в АИС «Налог-3» и дополняются данными о продажах товаров, содержащихся в счетах-фактурах, а затем передаются из системы прослеживаемости в аналитическое хранилище информации ФТС, что позволит обработать данные о цепочках продаж и возможных их разрывах. Никакого противоречия с маркировкой нет, нужно как раз продумать, как наиболее эффективно использовать маркировку в системе прослеживаемости. Это дополняющие друг друга виды контроля.

«Создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли»

– Летом ФТС предлагала отменить беспошлинный порог торговли, все товары из интернет-магазинов для личного пользования продавать как коммерческие, снизить таможенный платеж с 30 до 20%. Обсуждается ли сейчас в правительстве такое предложение?

– ФТС действительно направляла такое предложение в Минфин. Но принято решение действовать по новому Таможенному кодексу, снижая с 2019 г. порог до 500 евро, с 2020 г. – до 200. Хотя некоторые страны ЕС уже снизили порог до 20 евро и даже обнулили его.

Главная задача – создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли, иначе российским компаниям проще и выгоднее работать по модели иностранных интернет-площадок. При правильном подходе к обложению пошлинами зарубежных онлайн-товаров мы сможем добавлять в бюджет до 25 млрд руб. ежегодно. Но пока это предварительные оценки.

– А вы сможете администрировать такой поток посылок?

– Резонный вопрос. В прошлом году таких посылок было 270 млн, в этом году будет за 300 млн, при этом товарных партий, доставляемых перевозчиками, поступает в 70 раз меньше – 4–4,5 млн. Поэтому, чтобы администрировать поступающие международные почтовые отправления, нам нужно в 70 раз больше сотрудников. Понятно, что это невозможно. Для ускорения и упрощения процедуры оформления товаров, пересылаемых в МПО [международных почтовых отправлениях], мы с «Почтой России» проводим ряд экспериментов и сейчас выходим на новый эксперимент, где «Почта России» получает статус уполномоченного оператора (дает право декларировать и платить от имени и по поручению людей) и таможенное оформление будет происходить за счет подачи нам реестров в электронном виде. В них будут указаны товары, которые люди заказали на интернет-площадке за рубежом.