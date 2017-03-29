Первый день Арктического форума
Центральная тема – «Человек в Арктике»
29 марта в Архангельске открылся Арктический форум. На фото предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и полярник Артур Чилингаров
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Виртуальная реальность на стенде «Открытия»
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Гости форума могут познакомиться с народами Севера
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин
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Мероприятие проходит на площадке Северного (Арктического) федерального университета
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Посетители у стенда «Роснефти»
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Министр энергетики Александр Новак
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Кулуары форума
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Зрительный зал
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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Вид на зал с балкона для СМИ
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В перерыве между сессиями
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Посол США в России Джон Теффт
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Девушка у стенда «ВостокУгля»
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