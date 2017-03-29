Госинвестиции и проекты

Первый день Арктического форума

Центральная тема – «Человек в Арктике»
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29 марта в Архангельске открылся Арктический форум. На фото предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и полярник Артур Чилингаров
Евгений Разумный / Ведомости
29 марта в Архангельске открылся Арктический форум. На фото предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и полярник Артур Чилингаров
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Виртуальная реальность на стенде «Открытия»
Евгений Разумный / Ведомости
Виртуальная реальность на стенде «Открытия»
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Гости форума могут познакомиться с народами Севера
Евгений Разумный / Ведомости
Гости форума могут познакомиться с народами Севера
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин
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Мероприятие проходит на площадке Северного (Арктического) федерального университета
Евгений Разумный / Ведомости
Мероприятие проходит на площадке Северного (Арктического) федерального университета
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Посетители у стенда «Роснефти»
Евгений Разумный / Ведомости
Посетители у стенда «Роснефти»
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Министр энергетики Александр Новак
Евгений Разумный / Ведомости
Министр энергетики Александр Новак
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Кулуары форума
Евгений Разумный / Ведомости
Кулуары форума
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Зрительный зал
Евгений Разумный / Ведомости
Зрительный зал
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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Вид на зал с балкона для СМИ
Евгений Разумный / Ведомости
Вид на зал с балкона для СМИ
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В перерыве между сессиями
Евгений Разумный / Ведомости
В перерыве между сессиями
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Посол США в России Джон Теффт
Евгений Разумный / Ведомости
Посол США в России Джон Теффт
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Девушка у стенда «ВостокУгля»
Евгений Разумный / Ведомости
Девушка у стенда «ВостокУгля»
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  • 29 марта в Архангельске открылся Арктический форум. На фото предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и полярник Артур Чилингаров
  • Виртуальная реальность на стенде «Открытия»
  • Гости форума могут познакомиться с народами Севера
  • Вице-премьер Дмитрий Рогозин
  • Мероприятие проходит на площадке Северного (Арктического) федерального университета
  • Посетители у стенда «Роснефти»
  • Министр энергетики Александр Новак
  • Кулуары форума
  • Зрительный зал
  • Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
  • Вид на зал с балкона для СМИ
  • В перерыве между сессиями
  • Посол США в России Джон Теффт
  • Девушка у стенда «ВостокУгля»
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