Владимир Путин на Арктическом форуме
Президент рассказал о Севморпути, шельфе и Отто Шмидте
Президент России Владимир Путин в международном аэропорту Талаги
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Президент выступил на пленарной сессии Арктического форума
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Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
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Путин вспомнил поход Отто Шмидта 85 лет назад и перешел к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства
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Полярник Артур Чилингаров
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Помимо президента России выступили президенты Исландии и Финляндии
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин
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В Арктике нет поводов для конфликтов, сказал президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа
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Специальный представитель президента по экологии Сергей Иванов
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Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отметил Путин, и пригласил «иностранных партнеров» шире использовать его возможности
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