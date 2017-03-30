Госинвестиции и проекты

Владимир Путин на Арктическом форуме

Президент рассказал о Севморпути, шельфе и Отто Шмидте
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Президент России Владимир Путин в международном аэропорту Талаги
Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин в международном аэропорту Талаги
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Президент выступил на пленарной сессии Арктического форума
Е. Разумный / Ведомости
Президент выступил на пленарной сессии Арктического форума
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Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
Е. Разумный / Ведомости
Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
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Путин вспомнил поход Отто Шмидта 85 лет назад и перешел к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства
Е. Разумный / Ведомости
Путин вспомнил поход Отто Шмидта 85 лет назад и перешел к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства
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Полярник Артур Чилингаров
Е. Разумный / Ведомости
Полярник Артур Чилингаров
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Помимо президента России выступили президенты Исландии и Финляндии
Е. Разумный / Ведомости
Помимо президента России выступили президенты Исландии и Финляндии
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин
Е. Разумный / Ведомости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин
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В Арктике нет поводов для конфликтов, сказал президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа
Е. Разумный / Ведомости
В Арктике нет поводов для конфликтов, сказал президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа
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Специальный представитель президента по экологии Сергей Иванов
Е. Разумный / Ведомости
Специальный представитель президента по экологии Сергей Иванов
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Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отметил Путин, и пригласил «иностранных партнеров» шире использовать его возможности
Е. Разумный / Ведомости
Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отметил Путин, и пригласил «иностранных партнеров» шире использовать его возможности
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  • Президент России Владимир Путин в международном аэропорту Талаги
  • Президент выступил на пленарной сессии Арктического форума
  • Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
  • Путин вспомнил поход Отто Шмидта 85 лет назад и перешел к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства
  • Полярник Артур Чилингаров
  • Помимо президента России выступили президенты Исландии и Финляндии
  • Вице-премьер Дмитрий Рогозин
  • В Арктике нет поводов для конфликтов, сказал президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа
  • Специальный представитель президента по экологии Сергей Иванов
  • Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отметил Путин, и пригласил «иностранных партнеров» шире использовать его возможности
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