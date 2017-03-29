ТПП: в правительстве обсуждают налоговый маневр по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15%

В экономическом блоке правительства обсуждают вариант налогового маневра по формуле «21/20» c введением торгового сбора во всех регионах и увеличением НДФЛ до 15%. Об этом рассказал RNS президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

«Совокупные платежи в систему социального страхования сократятся до 21% c взиманием со всего ФОТ (фонда оплаты труда), с отменой "порогов" при одновременном увеличении НДС до 20%, с сохранением льготных ставок, введении торгового сбора во всех регионах и повышении налога на доходы физических лиц до 15%», — заявил он.

ТПП подсчитала, что этот вариант маневра приведет к наибольшему негативному эффекту. В этом случае рост нагрузки НДФЛ составит 16%, или до 698 млн руб., рост нагрузки по НДС составит 11%, или 1,504 млрд руб., понижение ставки страховых взносов даст эффект минимизации от 560 млн до 1,283 млрд руб.

В ТПП уверены, что такой вариант маневра может привести к сокращению реальных доходов населения, снижению деловой активности бизнеса и росту зависимости Пенсионного фонда от трансфертов из федерального бюджета. ТПП предлагает снизить ставку страховых взносов до 22% с сохранением «порогов» и одновременным повышением НДС до 20% с сохранением 10%-ной льготной ставки по НДС. «Мы бы хотели видеть вариант налоговый реформы, направленный не только на увеличение налогов, но и на стимулирование бизнеса», — подчеркнул он.